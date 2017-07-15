Koreli Öğrenciler Yapay Zeka Destekli Futbolcular Geliştirecek

Satranç gibi masa oyunlarında da yapay zekanın insan aklını alt edebildiğine şahit olmuştuk. Peki futbol gibi fiziki bir oyunda yapay zeka neler yapabilir? Yapay zeka destekli bir Beckham üretilebilir belki de. Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) önümüzdeki aylarda üniversite öğrencileri için bir yapay zeka futbol turnuvası düzenleneceğini duyurdu. Koreli öğrenciler yapay zeka destekli oyuncular geliştirmek üzere davet edildi.

Kasım ayında düzenlenmesi kararlaştırılan yapay zeka destekli futbol turnuvasında değerlendirme üç aşamada gerçekleşecek: oynanış, analiz ve raporlama. Dört oyuncu ve bir kaleci olmak üzere her takım beş oyuncuyla sahada olacak. Seri eleme maçlarının ardından 1 Aralık günü düzenlenecek olan final maçında şampiyon belli olacak.

KAIST aynı zamanda maç önü yorumları, maç esnasında spikerlik becerileri ve maç sonu analizlerini düzenleyen yapay zeka sistemini de değerlendirmeye alacak. Yani yarışmacılar yalnızca oyuncuların fiziksel özelliklerinden değil aynı zamanda oyunu yorumlama becerilerinden de sorumlu tutulacak. Turnuvada her şey yolunda giderse yetkililer gelecek seneki organizasyona yabancı futbol kulüplerinin de davet edilebileceğini belirtti. Bu doğrultuda KAIST Yapay Zeka Dünya Kupası Komitesi Başkanı Kim Jong – Hwan gelecek yıldan itibaren turnuvanın uluslararası bir organizasyona dönüşmesini umduklarını açıkladı.

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