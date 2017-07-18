Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İkinci El Ekran Kartı Piyasasını Canlandırmaya Başladı

2017 yılının Bitcoin ve Ethereum gibi sanal para birimleri için bir hayli parlak bir yıl olduğu söylenebilir.

İlk önce Bitcoin'in hızlı yükselişi ile Bitcoin madenciliği yaygınlaşmıştı. Bitcoin madenciliği ile uğraşan kişiler mining işi için çok sayıda ekran kartını bir araya getirerek özel sistemler oluşturmuşlar, bu sayede ekran kartı piyasasında stokları eriterek arz sıkıntısı yaratmışlardı. Bitcoin değer kaybetmeye, elde edilen kar maliyetleri karşılamamaya başlayınca ekran kartı piyasasının rahatlayacağı düşünülmüştü; fakat bu sefer de Ethereum kripto para birimi ortaya çıkmış, mevcut mining sistemleri Ethereum madenciliği sistemlerine dönüştürülmüşlerdi.

Şimdi ise Ethereum sert bir düşüş yaşıyor. Geçtiğimiz ayki değerinin yarısına gerileyen Ethereum, mining sistemlerinde kullanılan ekran kartlarının nihayet 2. el piyasasına düşmesini sağlayacak. Bu da ekran kartı piyasasını stoklar tazelenene kadar bir miktar canlandırabilecek bir gelişme. Ayrıca ekran kartı piyasasındaki arz sıkıntısı fiyatların da tavan yapmasına neden olmuştu. Eskiden ortalama performansa sahip bir kart şu an yüksek performans kartların fiyat etiketine sahip. 2. el ekran kartlarının sayısının artması, ardından yeni ekran kartı stoklarının piyasaya sunulması ile fiyatlar da kademeli olarak düşecektir.

Yeni bir kirpto para birimi yükselişe geçmediği sürece birkaç ay içinde donanım piyasasında düzelme görülebilir. Fakat yeni bir sana para birimi türeyip mining tekrar öne çıkarsa sistem toplamak isteyenler aynı sıkıntıları yeniden yaşayabilir.

Yeni Kripto Para Birimi Erdoğan Coin Duyuruldu