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Kullanıcı Sayısı Artan Twitter Para Kaybediyor

Kullanıcı Sayısı Artan Twitter Para Kaybediyor

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,7 düşüş gösterdi ve 548 milyon dolara geriledi.

Twitter tarafından dün yayınlanan bilançoda, bu yılın ilk çeyreğindeki kazanç, geçen yılın aynı dönemine göre, düşük olarak değerlendirildi ki, bu düşüş 548 milyon dolar olarak ifade edildi oysa Twitter, 2016'nın ocak-mart döneminde 594 milyon dolar gelir elde etmişti. Öte yandan Twitter'ın kar ve zarar tablosu da geçen yıla göre bir hayli değişti. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 61,5 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Oysa geçen yılın ilk üç ayında 79,7 milyon dolar zarar göstermişti.

Bu arada açıklanan rakamlar arasında Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki aylık ortalama sayısı da var, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,8 artarak 328 milyona ulaştı.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

Twitter Kullanıcılarını Uyardı: Takipçi Uygulamalarına Dikkat!

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Yazar: - 27.04.2017

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