Kullanıcılar Yeni Skype'tan Nefret Ediyor!

Microsoft tarafından Skype için yayımlanan son tasarım güncellemesi, kullanıcıları uygulamadan soğuttu, hatta adeta nefret ettirdi.

Android kullanıcılarının yaklaşık bir haftadır kullanabildikleri güncelleme, iPhnone kullanıcıları için sadece birkaç haftadır erişilebilir durumdaydı; ancak Skype için işler her iki mobil markette de iyi gitmiyor gibi görünüyor.

Dünya genelinde Apple App Store'da, Skype son tasarım güncellemesi çıktığından beri, Skype kullanıcı puanlarında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Bu durum birkaç kullanıcı ile sınırlı da kalmadı. Öyle ki, şu anda UK App Store'da Skype, sadece 1 yıldız olarak oylanmış görünüyor. US App Store'da ise 3.5 olarak oylanan Skype puanı, son güncelleme yayımlandığı zamandan bu yana anında 1.5 yıldıza indi. Benzer durumun Avrupa App Store'u için de geçerli olduğu belirtiliyor.

Skype son güncellemesinden sonra kullanıcılar tarafından App Store üzerinde yapılan yorumlar da yıldız puanlarının düşüşünü kanıtlar nitelikte. "Bu son güncelleme, uzun süredir gördüğüm en aceleci işti" diyen bir kullanıcı yorumunu, başka bir kullanıcı ise "şimdiye kadarki en kötü Skype güncellemesi" şeklinde destekleyerek, genel görüşü özetlemiş durumda. Puan düşüşü ve yorumların Google Play Store üzerinde de benzer olduğunu belirtelim.

Microsoft'un son Skype güncellemesi ile radikal değişiklikler yapmak istediği açıkça görülüyor; ancak bu durum kullanıcıları tamamen mutsuz etmişe benziyor. Umarız Microfost, en kısa sürede durumu toparlayacak hamlelerde bulunur.

iPhone Kullanıcıları Yeni Skype Tasarımından Nefret Ediyor