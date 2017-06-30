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Kung Fu All-Star
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Kung Fu All-Star

(Android)
Kung Fu All-Star İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star

Android için Dövüş Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 7 saat önce

Dünya çapında MMA dövüşçüleri sizin kontrolünüzde!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Kung Fu All-Star: MMA Fight, farklı yakın dövüş tekniklerinin bir arada kullanılabildiği bir aksiyon oyunudur.

RPG unsurlarını da barındıran bir dövüş oyunu olan Kung Fu All-Star: MMA Fight oyununda geniş bir karakter yelpazesi bulunması oyunu cazip kılan başlıca özelliklerden. Üstelik bu karakterlerin lisansları da bulunuyor. Oyunda “Game of Death” ve “Once Upon a Time in China” gibi klasik filmlerden de karakterler bulunuyor. Dünya çapında toplamda 60’dan fazla MMA dövüşçüsü karakter olarak seçilebiliyor.

Oyunun ismi yalnızca Kung Fu tekniğinin bulunduğunu ima etse de aslında oyunda Boks, Muay Thai, Tae Kwon Do, Sumo ve Karate gibi birçok yakın dövüş tekniğinin barındığını göreceksiniz. Ayrıca oyun boyunca 150’den fazla bölümün ve hikaye akışındaki diyalogların keyfini çıkarabilirsiniz. Son derece kaliteli grafiklerle desteklenen Kung Fu All-Star: MMA Fight mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
InterServ International Inc.
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