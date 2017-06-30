?     Geri Bildirim
Kung Fu All-Star
TamindirMobilOyunlarAksiyonKung Fu All-Star

Kung Fu All-Star

(iOS)
Kung Fu All-Star İndir Hemen İndir

780 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star
Kung Fu All-Star

iOS için Dövüş Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 6 saat önce

Tüm yakın dövüş tekniklerini aynı anda kullanın!

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Kung Fu All-Star: MMA Fight, çeşitli yakın dövüş tarzlarını barındıran bir dövüş ve aksiyon oyunudur.

Kung Fu All-Star: MMA Fight mobil oyunu ilk bakışta harika oyun grafikleriyle dikkat çekiyor. Oyunun hikaye bölümünde 150’den fazla bölümün olması ve olay akışının etkileyici diyaloglarla tamamlanması oyuncuların keyiflerini katlıyor.

Kung Fu dışında Box, Muay Thai, Sumo, Tae Kwon Do ve Karate gibi birçok yakın dövüş tekniğinin yer aldığı oyunda kullanıcılar karakter seçimi konusunda da tatmin oluyor. Zira dünya çapında 60’dan fazla MMA dövüşçüsü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca bu karakterler arasında “Once Upon a Time in China” ve “Game of Death” gibi klasikleşen filmlerden lisanslı karakterler de yer alıyor. Arkadaşlar arasında da liderlik tablosuyla rekabete girebileceğiniz Kung Fu All-Star: MMA Fight mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kung Fu All-Star için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
InterServ International Inc.
Kung Fu All-Star QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
  5. Modern Combat Versus
    Modern Combat VersusiPhone ve iPad İçin Türkçe FPS Oyunu

Kung Fu All-Star Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster