Tüm yakın dövüş tekniklerini aynı anda kullanın!

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Kung Fu All-Star: MMA Fight, çeşitli yakın dövüş tarzlarını barındıran bir dövüş ve aksiyon oyunudur.

Kung Fu All-Star: MMA Fight mobil oyunu ilk bakışta harika oyun grafikleriyle dikkat çekiyor. Oyunun hikaye bölümünde 150’den fazla bölümün olması ve olay akışının etkileyici diyaloglarla tamamlanması oyuncuların keyiflerini katlıyor.

Kung Fu dışında Box, Muay Thai, Sumo, Tae Kwon Do ve Karate gibi birçok yakın dövüş tekniğinin yer aldığı oyunda kullanıcılar karakter seçimi konusunda da tatmin oluyor. Zira dünya çapında 60’dan fazla MMA dövüşçüsü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca bu karakterler arasında “Once Upon a Time in China” ve “Game of Death” gibi klasikleşen filmlerden lisanslı karakterler de yer alıyor. Arkadaşlar arasında da liderlik tablosuyla rekabete girebileceğiniz Kung Fu All-Star: MMA Fight mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.