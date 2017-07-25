?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet , GüvenlikKylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda!

Kylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda!

Kylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz senelerde internet dünyası The Fappening ya da Fapocalypse olarak adlandırılan hack skandalı ile çalkalanmıştı. Bu olayda Kim Kardashian gibi ünlülerin çıplak fotoğrafları çalınarak internet üzerinde dağıtılmıştı. Fappaning'in seneler ardından bu sefer piyango Kim Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'a vurdu.

Paylaşılan bilgilere göre hackerlar, 23 Temmuz tarihinde Kylie Jenner'ın Snapchat hesabını ele geçirdiler ve hesaptan "RT for her nudes", "add for Kylie's nudes" mesajlarını paylaşarak ünlü sosyal medya fenomenini çıplak fotoğraflarını paylaşmakla tehdit ettiler.

Hackerların herhangi bir uygunsuz fotoğrafa ulaşıp ulaşmadığı, hesabı hangi yolu kullanarak ele geçirdikleri henüz bilinmiyor. Fakat Kylie Jenner, hesabını geri almayı başararak hiçbir şey olmamış gibi hesabını kullanmaya devam etti. Ünlü sosyal medya fenomeninin hesabını ele geçirdikten sonraki son paylaşımı ise şuydu:

Kylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda

Hackerlar, Kylie Jenner'ın hesabını ele geçirmenin haricinde henüz herhangi bir eylemde bulunmadılar ve herhangi bir fotoğraf paylaşmadılar. Eğer hackerlar uygunsuz fotoğrafları çaldıysa Fappening 2.0 ile karşılaşabiliriz.

İlk Fappening olayından yıllar sonra bu olayın sorumluları yakalanmış ve hapis cezası almışlardı. Geçtiğimiz günlerde Modern Family dizisindeki Haley rolüyle tanıdığımız bir başka ünlü Sarah Hayland da hacklenmiş ve çıplak fotoğrafları paylaşılmıştı. Anlaşılan o ki bu ara yaramaz hackerlar bir hayli meşguller.

Fappening Hackerının Hapis Cezası Belli Oldu

Ünlülerin Çıplak Fotoğraflarını Çalan Hackerın Cezası Belli Oldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 25.07.2017

Kylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Barkın Bayoğlu, Namı Diğer 'Altın Elbiseli Adam' Hayatını Kaybetti Barkın Bayoğlu, Namı Diğer 'Altın Elbiseli Adam' Hayatını Kaybetti Sosyal medyanın sevilen ismi Barkın Bayoğlu, namı diğer ‘Altın Elbiseli Adam’ hayatını kaybetti. Motosiklet dünyasının sevilen ismi, 15…
Drone Teknolojisi ÖTV ile Karşı Karşıya Drone Teknolojisi ÖTV ile Karşı KarşıyaMaliye Bakanı Naci Ağbal, drone’lar (insansız hava aracı) için özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına yeşil ışık yaktı. Bu uygulama,… Galaxy Note 8 Dual Kamera Sistemi Daha Fazla Zoom Olanağı Verecek Galaxy Note 8 Dual Kamera Sistemi Daha Fazla Zoom Olanağı VerecekGalaxy Note 8'in çift kamera özelliği ile gelebileceği hakkında çok yazıldı, çizildi. Ancak yeni bir fısıltıya göre durum anlatıldığı…
Bundle Stars Bethesda İndiriminde DOOM ve Fallout 4 Gibi Oyunlarda Kaçırılmayacak Fırsat! Çin, Suç İşlenmeden Failleri Yakalayabilecek Yapay Zeka Geliştiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ