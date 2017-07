Kylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz senelerde internet dünyası The Fappening ya da Fapocalypse olarak adlandırılan hack skandalı ile çalkalanmıştı. Bu olayda Kim Kardashian gibi ünlülerin çıplak fotoğrafları çalınarak internet üzerinde dağıtılmıştı. Fappaning'in seneler ardından bu sefer piyango Kim Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'a vurdu.

Paylaşılan bilgilere göre hackerlar, 23 Temmuz tarihinde Kylie Jenner'ın Snapchat hesabını ele geçirdiler ve hesaptan "RT for her nudes", "add for Kylie's nudes" mesajlarını paylaşarak ünlü sosyal medya fenomenini çıplak fotoğraflarını paylaşmakla tehdit ettiler.

Hackerların herhangi bir uygunsuz fotoğrafa ulaşıp ulaşmadığı, hesabı hangi yolu kullanarak ele geçirdikleri henüz bilinmiyor. Fakat Kylie Jenner, hesabını geri almayı başararak hiçbir şey olmamış gibi hesabını kullanmaya devam etti. Ünlü sosyal medya fenomeninin hesabını ele geçirdikten sonraki son paylaşımı ise şuydu:

Hackerlar, Kylie Jenner'ın hesabını ele geçirmenin haricinde henüz herhangi bir eylemde bulunmadılar ve herhangi bir fotoğraf paylaşmadılar. Eğer hackerlar uygunsuz fotoğrafları çaldıysa Fappening 2.0 ile karşılaşabiliriz.

İlk Fappening olayından yıllar sonra bu olayın sorumluları yakalanmış ve hapis cezası almışlardı. Geçtiğimiz günlerde Modern Family dizisindeki Haley rolüyle tanıdığımız bir başka ünlü Sarah Hayland da hacklenmiş ve çıplak fotoğrafları paylaşılmıştı. Anlaşılan o ki bu ara yaramaz hackerlar bir hayli meşguller.

