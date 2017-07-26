Kylie Jenner'ın Hesabını Ele Geçiren Hacker Açıklama Yaptı

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni ve Kim Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner bir hack saldırısına maruz kalmıştı. Bu saldırıda hacker, resmi Kylie Jenner Snapchat hesabının kontrolünü ele geçirmiş ve kendi mesajlarını paylaşmıştı.

Hackerın paylaştığı mesajlarda Snapchat kullanıcılarından Kylie Jenner'ın çıplak fotoğraflarına karşılık hesabı takip etmeleri ve mesajlarını paylaşmaları istenmekteydi. Fakat hackerların Kylie Jenner'ın çıplak fotoğraflarına erişip erişmedikleri doğrulanamamıştı. İnternet dünyası bu olayın yeni bir Fappening skandalı olabileceğine kanaat getirmişti.

Fakat beklenen olmadı ve Kylie Jenner Snapchat hesabını ele geçiren hacker herhangi bir uygunsuz fotoğraf paylaşmadan kendi Twitter hesabı üzerinde açıklama yaptı. Bu açıklamada hacker herhangi bir çıplak fotoğrafa ulaşamadığını, sadece ilgi çekmek istediğini dile getiriyor.

Hackerın Twitter üzerinde yaptığı açıklamadan sonra hesabı banlandı. Hackerın kimliği halen tespit edilemedi, Kylie Jenner'ın hesabı hackendikten sonra gayet rahat bir tavır sergilemesi ve hesabını geri aldıktan sonra fotoğraf paylaşmaya devam etmesi de sosyal medya fenomeninin hack saldırısı karşısında gönlünün rahat olduğunu gösteriyordu. Hacker karşısında dava açılıp açılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Kylie Jenner Hacklendi, Yeni Fappening Yolda!