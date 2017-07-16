Yuvarlak bir panoda sayıları eşleştirmeye çalışıyoruz.

Laps – Fuse, Android telefonda oynadığım en zor sayı bulmaca oyunu. Delikli bir platformda aynı sayıları birleştirmek için uğraş verdiğiniz oyunda seviye atlayabilmeniz için belirlenen turu aşmamanız gerekiyor.

Aynı renkte sayılardan üç tanesini eşleştirmek suretiyle puan kazandığınız oyunda başarılı olmak istiyorsanız harika zamanlama yapmanız gerekiyor. Yuvarlak platformun etrafında dönen sayıyı diğer sayılarla eşleştirmek, birleştirmek için doğru zamanı kollamalı, doğru yerlere atışınızı yapmalısınız. Daha da önemlisi sayıyı olabildiğince az tur attırarak yerleştirmelisiniz. Aksi halde panoda boş yer olsa bile tur hakkınız olmadığından oyuna veda ediyorsunuz. Sayıları üst üste eşleştirmeyi başarıp kombo yaparsanız ekstra tur veriliyor ancak tur kazanmak çok kolay değil.