Tur atan sayıları birleştirmelisiniz.

Laps – Fuse, iPhone ve iPad’de oynarken keyif aldığım sayı bulmaca oyunu.

Diğerlerinden farklı olarak sayıları tur attırarak yuvarlak bir panoya yerleştirmeye çalışıyoruz. Delikli platforma sayıları yerleştirmek için hem zamanlamayı çok iyi tutturmalısınız hem de doğru yere atış yapmalısınız. Aksi halde çok kısa sürede yuvarlak pano farklı sayılarla doluyor veyahut tur sayınız bitiyor, devam edemiyorsunuz.

Aynı renkteki sayılardan üç tanesi birleştirerek ilerlediğiniz oyunda seviye atladıkça yeni modların kilidi açılıyor. Yalnız seviye atlayabilmek çok kolay değil; refleksleriniz çok sağlam olmalı. Oyunun zorluk düzeyini ayarlama şansına sahip olmadığınızdan pratik yapmanız önemli.