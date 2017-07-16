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Laps - Fuse
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Laps - Fuse

(iOS)
Laps - Fuse İndir Hemen İndir

165 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Laps - Fuse
Laps - Fuse
Laps - Fuse
Laps - Fuse
Laps - Fuse

iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Tur atan sayıları birleştirmelisiniz.

Laps – Fuse, iPhone ve iPad’de oynarken keyif aldığım sayı bulmaca oyunu.

Diğerlerinden farklı olarak sayıları tur attırarak yuvarlak bir panoya yerleştirmeye çalışıyoruz. Delikli platforma sayıları yerleştirmek için hem zamanlamayı çok iyi tutturmalısınız hem de doğru yere atış yapmalısınız. Aksi halde çok kısa sürede yuvarlak pano farklı sayılarla doluyor veyahut tur sayınız bitiyor, devam edemiyorsunuz.

Aynı renkteki sayılardan üç tanesi birleştirerek ilerlediğiniz oyunda seviye atladıkça yeni modların kilidi açılıyor. Yalnız seviye atlayabilmek çok kolay değil; refleksleriniz çok sağlam olmalı. Oyunun zorluk düzeyini ayarlama şansına sahip olmadığınızdan pratik yapmanız önemli.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
QuickByte Games
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