?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunLast Day Of June'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Last Day of June'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

505 Games ve Ovosonico firmaları ortaklığında geliştirilen macera bulmaca türündeki oyunLast Day of June'un çıkış tarihi belli oldu.  

Yapılan açıklamalara göre bu eğlenceli oyun PlayStation 4 ve PC platformları için 31 Ağustos tarihinde çıkış yapacak. Yani ismi "Haziran'ın Son Günü" olan bu oyun, ironik bir şekilde haziran ayına yetişememiş oldu. Oyunun ön siparişleri şimdiden başladı ve PS4 için yapılan ön siparişlerde normal fiyat olan 19.99$ üzerinden %25 indirim uygulanıyor.   

Etkileyici bir senaryosu ve sinematikleri bulunan oyunun, çıkış tarihinin açıklanmasıyla birlikte bir de aşağıda yer alan trailer videosu yayınlandı. Yayınlanan bu videodan oyundaki karakter Carl ve June'un aşk hikayesi ve bu hikaye etrafında meydana gelen çeşitli maceraları görebiliyoruz. Oyun böylece sevdiğini kurtarmaya çalışan bir karakterin etrafında şekilleniyor.

Macera Oyunu Firewatch'un 17 Dakikalık Bir Oynanış Videosu Yayınlandı 

Eski Macera Oyunlarından Syberia II Ücretsiz Oldu 

Yazar: - 02.07.2017

Last Day of June'un Çıkış Tarihi Belli Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Galaxy Note 7 Yeni İsmi ile Tekrar Geliyor Samsung Galaxy Note 7 Yeni İsmi ile Tekrar Geliyor Güney Kore'li şirket Samsung, Galaxy Note 7 telefonunun ismini değiştirerek Note Fan Edition yani Note FE olarak tekrar piyasaya sürecek. Uzun süredir…
Akıllı Lastik Devri Başlıyor! Akıllı Lastik Devri Başlıyor!Araba üreticileri, sürücülerin güvenliği ve konforu adına çalışmalarına devam ederken yeni bir teknolojinin hayatımıza gireceğini duyurdular.… iOS 11 Araba Kullandığınızı Nasıl Anlıyor? iOS 11 Araba Kullandığınızı Nasıl Anlıyor?Eylül 2017'de yayınlanması beklenen iOS 11'in trafikte can güvenliğine yönelik aldığı tedbirler takdir topluyor. Bu yazımızda iOS 11'in sizlere…
LG'den G6'ya Kardeş Geliyor: LG Q6 İşte Yeni Nokia 3310'un Türkiye Ve Dünya Piyasasındaki Fiyatları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ