505 Games ve Ovosonico firmaları ortaklığında geliştirilen macera bulmaca türündeki oyun, Last Day of June'un çıkış tarihi belli oldu.

Yapılan açıklamalara göre bu eğlenceli oyun PlayStation 4 ve PC platformları için 31 Ağustos tarihinde çıkış yapacak. Yani ismi "Haziran'ın Son Günü" olan bu oyun, ironik bir şekilde haziran ayına yetişememiş oldu. Oyunun ön siparişleri şimdiden başladı ve PS4 için yapılan ön siparişlerde normal fiyat olan 19.99$ üzerinden %25 indirim uygulanıyor.

Etkileyici bir senaryosu ve sinematikleri bulunan oyunun, çıkış tarihinin açıklanmasıyla birlikte bir de aşağıda yer alan trailer videosu yayınlandı. Yayınlanan bu videodan oyundaki karakter Carl ve June'un aşk hikayesi ve bu hikaye etrafında meydana gelen çeşitli maceraları görebiliyoruz. Oyun böylece sevdiğini kurtarmaya çalışan bir karakterin etrafında şekilleniyor.

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