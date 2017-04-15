LCD Ekranlar Bir Süre Daha Üretilecek

İki Güney Kore meşeili teknoloji devi Samsung ve LG, bir süre önce LCD ekran üretim tesislerini kapatacaklarını açıklamışlardı. Fakat iki şirket de birbirinden bağımsız şekilde LCD ekranlarını bir süre daha üretme kararı aldılar.

Gelen haberlere göre LG, daha önce 2016 yılının sonunda 3.5, 4 ve 5. nesil LCD ekran üretimi yapan tesislerini kapatacaktı. Fakat LG bu yılın başında üretimi 2017 yılının ortalarına kadar sürdüreceğini söylemişti. Bugünlerde ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise şirket, 2017'nin sonuna kadar LCD ekran üretimini devam ettirme kararı alabilir. Kapanma kararı olsa bile 5. nesil LCD üretimini devam ettirmesi muhtemel olan LG, bu üretimi OLED ekranlardaki ışıklandırma ya da buna benzer OLED teknolojisini destekler şekilde devam ettirmeye de kararlı.

Samsung cephesinde de gelişmelerin benzer yönde olduğu görüldü. 2017'nin sonunda 5. ve 6. nesil LCD üretim tesislerini kapatması beklenen şirket, plan değişikliğine giderek, kapatma işlemini tam olarak bilinmeyen, ileri bir tarihe aldı.

Bu kararın ardından piyasada OLED ve AMOLED ekran üretimi sıkıntısı çıkacağı da söylenenler arasına girdi. İki şirketin de LCD ekran bölümlerini OLED ve AMOLED üretim bantlarına çeirmesiyle birlikte, diğer üreticilerin de bu ekranlara sahip olabileceği konuşuluyordu. Fakat bu kararların ardından uzun bir süre daha başka modellerde ya da üreticilerde bu ekranlarını göremeyebiliriz.

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