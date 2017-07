League of Legends Türkiye Büyük Finali Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Milyonlarca kişi tarafından takip edilen League Legends Türkiye Büyük Finali’nin biletleri 19 Temmuz günü satışa çıkacak. 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek organizasyona Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin en büyük espor etkinliği olarak değerlendirilen League of Legends finali, her yıl binlerce kişiyi salona toplarken, milyonlarca kişi de canlı yayını takip ediyor. Organizasyonun biletleri her yıl oldukça ilgi görürken, genellikle kısa sürede tüketilen biletler bu yıl iki grup halinde satılacak. Yarın ilk grup biletler satışa çıkarken, 31 Temmuz’da da ikinci grup biletleri satışa çıkacak.

Sahneye yakınlığına göre fiyatlandırma yapılan biletler, birinci kategori için 40 TL ve ikinci kategori için 30 TL fiyatlarla alıcı bulacak. Zorlu bir sezonu geride bırakarak finale gelecek olan iki takım, finalde 5 maç yapacak. Şampiyon olan taraf ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek.

