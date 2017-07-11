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League of Legends’da 1907 Fenerbahçe Kupayı Kaldırdı

League of Legends’da Rift Rivals heyecanı

League of Legends’da Rift Rivals heyecanı Türkiye’nin zaferiyle sona erdi. Grup aşamasında oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alan Türk 1907 Fenerbahçe e-spor takımı finalde rakibi Vega Squadron karşısında 3-0’lık skorla kupayı kaldırdı.

League of Legends’da 13 farklı bölgenin en iyi takımlarını karşı karşıya getiren bölgeler arası Rift Rivals turnuvası sonuçlandı. Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan 4 takımın Bağımsız Devletler Topluluğu temsilcileriyle karşı karşıya geldiği uluslararası turnuvayı 1907 Fenerbahçe e-spor takımı başarıyla göğüsledi.

League of Legends’da Rift Rivals heyecanı

Moskova’daki LCL Stüdyosu’nda gerçekleştirilen Rift Rivals turnuvasında Türkiye’yi kış sezonunu ilk 4 sırada bitiren BAUSuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor ve Team AURORA temsil ettiler. Takımlarımızın karşında ise aynı sezonu başarıyla tamamlayan Virtus.pro, Vaevictis e-Sports, M19 ve Vega Squadron isimli takımlar yer aldılar.

Türkiye'nin Şampiyonluk Ligi takımları zaferle döndüğü turnuvanın ödüllerini, 4 takım arasında eşit olarak paylaşacaklar.

Rift Rivals turnuvasında favori olarak gösterilen Türkiye Şampiyonluk Ligi takımları, 16 maçtan 13’ünü kazanarak turnuva boyunca rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergilediler.

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Yazar: - 11.07.2017

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