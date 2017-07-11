League of Legends’da 1907 Fenerbahçe Kupayı Kaldırdı
League of Legends’da Rift Rivals heyecanı Türkiye’nin zaferiyle sona erdi. Grup aşamasında oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alan Türk 1907 Fenerbahçe e-spor takımı finalde rakibi Vega Squadron karşısında 3-0’lık skorla kupayı kaldırdı.
League of Legends’da 13 farklı bölgenin en iyi takımlarını karşı karşıya getiren bölgeler arası Rift Rivals turnuvası sonuçlandı. Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan 4 takımın Bağımsız Devletler Topluluğu temsilcileriyle karşı karşıya geldiği uluslararası turnuvayı 1907 Fenerbahçe e-spor takımı başarıyla göğüsledi.
Moskova’daki LCL Stüdyosu’nda gerçekleştirilen Rift Rivals turnuvasında Türkiye’yi kış sezonunu ilk 4 sırada bitiren BAUSuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor ve Team AURORA temsil ettiler. Takımlarımızın karşında ise aynı sezonu başarıyla tamamlayan Virtus.pro, Vaevictis e-Sports, M19 ve Vega Squadron isimli takımlar yer aldılar.
Türkiye'nin Şampiyonluk Ligi takımları zaferle döndüğü turnuvanın ödüllerini, 4 takım arasında eşit olarak paylaşacaklar.
Rift Rivals turnuvasında favori olarak gösterilen Türkiye Şampiyonluk Ligi takımları, 16 maçtan 13’ünü kazanarak turnuva boyunca rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergilediler.
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