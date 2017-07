Ustaca gizlenmiş nesneleri açığa çıkarmaya çalışıyor ve farklı maceralara girişiyorsunuz

League of Light, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gizli nesne bulma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Farklı maceraların yer aldığı oyunda gizli nesneleri açığa çıkarıyor ve farklı bulmacaları çözüyorsunuz.

Zevkli bir oyun olarak karşımıza çıkan League of Light, gizli nesneleri ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda farklı türden bulmacaları çözüyor ve özel yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve tüm nesneleri bulmalısınız. Macera dolu olan oyunda işinizi bir hayli zor. Binlerce gizli nesnenin yer aldığı oyunda mini oyunlar oynayabiliyor ve bulmalacarı da çözebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileeceğiniz harika bir oyun olan League of Light'ı mutlaka denemelisiniz. Mistik bir temada geçen oyunda çok eğleneceğinizi de söyleyebilirim. Zevkli bir deneyim sunan League of Light'ı sakın kaçırmayın.

Yüksek kaliteli görsellere ve kolay bir oynanışa sahip olan League of Light'ı mutlaka denemelisiniz. League of Light oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.