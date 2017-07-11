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League of Light
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League of Light

(iOS)
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1.18 GB
Editör Puanı: 5/5
5
League of Light
League of Light
League of Light
League of Light
League of Light

iOS için Gizli Nesne Bulma Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Gizlenmiş eşyaları ortaya çıkarıyor ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz

League of Light, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gizli nesne bulma oyunudur. Binlerce gizli nesneye sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika oyun olan League of Light, gizli nesneleri açığa çıkarıp farklı bulmacaları çözmeye çalıştığınız bir oyundur. Zorlu bulmacalara sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyor ve harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tüm nesneleri açığa çıkarmanız gerekiyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan League of Light, aynı zamanda bağımlılık yapıcı bir oyun diyebilirim. Zevkli kurgusu ve harika atmosferiyle herkesin denemesi gereken bir oyundur. Öte yandan oyunda farklı türde mini oyunlarda yer alıyor.  Eğer bu tarz bir oyun arayışındaysanız League of Light sizleri bekliyor.

Farklı maceraların yer aldığı oyunda gizli nesneleri açığa çıkarıyor ve farklı bulmacaları çözüyorsunuz. Ayrıca oyunda özel yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve tüm nesneleri bulmalısınız. Yüksek kaliteli görsellere ve kolay bir oynanışa sahip olan League of Light'ı mutlaka denemelisiniz. 

League of Light oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Big Fish Games
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