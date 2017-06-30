?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiLed Işıklı Takma Kirpiklere Hazır Mısınız?

Led Işıklı Takma Kirpiklere Hazır mısınız?

led ışıklı takma kirpik

Amerikalı kar amacı gütmeyen ve yeni nesil mucitlere kaynak sağlamak amacıyla çalışan web sitesi Kickstarter’da öyle bir ürün sergilendi ki, insan gerçekten hayret ediyor. Tien Pham ve Davey Taylor isimli iki tasarımcının tasarladığı led kirpikler için kendinizi hazırlasanız iyi edersiniz.

f.lashes

Göz kapağınızın üzerine yapıştıracağınız bu led ışıklarla rengarenk kirpikleriniz olabilir Bu ‘f.lashes’ isimli takma kirpikler, tasarımcıların beklediğinden de fazla ilgi gördü. 40 bin dolarlık yatırım görmeyi umarken yakalaşık 93 bin dolar yatırım gören Pham ve Taylor ikilisi, giyilebilir teknolojilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Sözü daha fazla uzatmayacağım, işte yeni nesil takma kirpiklerin tanıtım videosu:

Sizi bilmem ama ben, bu yeni teknolojiyi deyim yerindeyse ‘absürt’ buldum. Teknolojinin yayılma hızını göz önünde bulundurursak, sanıyorum çok sürmez önümüzdeki kışa gece kulüplerinde led ışıklı kirpikleri görmemiz işten bile değil. Peki ya siz bu son teknoloji ürünü kirpikler için ne düşünüyorsunuz?

Yazar: - 30.06.2017

Led Işıklı Takma Kirpiklere Hazır mısınız? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Triangle ile Mobil İnternet Kontrol Altında Google Triangle ile Mobil İnternet Kontrol Altında Google, Android kullanıcılarına özel mobil veri tasarrufu uygulaması Triangle'ı yayınladı. Özellikle düşük mobil internet paketi kullanan…
Japonya Çin'den Önce Ayda Olmak İstiyor Japonya Çin'den Önce Ayda Olmak İstiyorJaponya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Çin'den daha önce uzaya astronot yollamayı planlıyor. Japonya'nın Uzay Ajansı JAXA, NASA ile planladığı… ABD, Türk Hacker'a Teşekkür Etti ABD, Türk Hacker'a Teşekkür EttiABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı (National Security Agency - NSA), kritik seviyede olan bir güvenlik açığını kapatan…
Gözlerimiz Akıllı Telefonların Etkisiyle Değişiyorlar Samsung Patlamayan Batarya Geliştiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ