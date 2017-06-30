Led Işıklı Takma Kirpiklere Hazır mısınız?

Amerikalı kar amacı gütmeyen ve yeni nesil mucitlere kaynak sağlamak amacıyla çalışan web sitesi Kickstarter’da öyle bir ürün sergilendi ki, insan gerçekten hayret ediyor. Tien Pham ve Davey Taylor isimli iki tasarımcının tasarladığı led kirpikler için kendinizi hazırlasanız iyi edersiniz.

Göz kapağınızın üzerine yapıştıracağınız bu led ışıklarla rengarenk kirpikleriniz olabilir Bu ‘f.lashes’ isimli takma kirpikler, tasarımcıların beklediğinden de fazla ilgi gördü. 40 bin dolarlık yatırım görmeyi umarken yakalaşık 93 bin dolar yatırım gören Pham ve Taylor ikilisi, giyilebilir teknolojilerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Sözü daha fazla uzatmayacağım, işte yeni nesil takma kirpiklerin tanıtım videosu:

Sizi bilmem ama ben, bu yeni teknolojiyi deyim yerindeyse ‘absürt’ buldum. Teknolojinin yayılma hızını göz önünde bulundurursak, sanıyorum çok sürmez önümüzdeki kışa gece kulüplerinde led ışıklı kirpikleri görmemiz işten bile değil. Peki ya siz bu son teknoloji ürünü kirpikler için ne düşünüyorsunuz?