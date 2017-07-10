Karanlık zindanlarda PvP mücadeleler

Legacy of Discord - Furious Wings, Android platformunda Türkçe dil desteği, yüksek kalitede grafikleri ve oynanış dinamikleriyle öne çıkan aksiyon rpg oyunu. Fantastik dünyanın kapılarını aralayan yapımda yaratıkların yaşam sürdüğü karanlık zindanlarda destansı savaşlara katılıyoruz.

Kesintisiz gerçek zamanlı PvP veya Co-Op savaş, birbirinden çirkin ve de güçlü yaratıklarla yüz yüze geldiğimiz destansı boss savaşları, birlik savaşları, gökyüzünün gerçek hakiminin kim olduğunu gösterdiğimiz hava savaşları içeren Legacy of Discord, hem telefon hem tablette keyifli oynanış sunuyor.

Etkileyici özel efektlerle süslenmiş keskin grafikleri, karakter modellemeleri, akıcı animasyonlarıyla savaş heyecanını iliklerimizde hissettiren yapımda neredeyse sınırsız diyebileceğim kişiselleştirmeler mevcut. Yüzlerce ekipman ve silahla kendi karakterimizi yaratmaktan yanımızda bizimle birlikte savaşmak üzere mistik yaratıkları almaya pek çok şey yapabiliyoruz.