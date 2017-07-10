Legacy of Discord - Furious Wings(iOS)
iPhone ve iPad İçin Fantastik Rol Yapma Oyunu
Yaratıkları da yanınıza alabildiğiniz bol aksiyonlu savaş oyunu
Legacy of Discord - Furious Wings, iPhone ve iPad’de oynanabilir aksiyon rol yapma oyunu. Fantastik dünyada geçen, hikaye değil savaş odaklı harika görseller sunan sürükleyici bir yapım karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olması şaşırtıcı.
Yüksek kalitede detaylı karakter modellemeleri, akıcı animasyonları, özel efektlerle güçlendirilmiş üç boyutlu savaş sahneleriyle en iyi mobil aksiyon rpg oyunlarından biri olan Legacy of Discord’da karanlık zindanlarda epik savaşlara katılıyoruz.
Yüzlerce ekipman ve silahla donattığımız özel karakterimizle fantastik dünyanın kapılarını aralayıp PvP, Co-op, boss savaşları ve birlik savaşlarında bulunuyoruz. Oyunun güzel yanı; havadan da savaşma sansı vermesi. Uçuş özelliğiyle hava savaşlarında gökyüzü hakimi olmak için mücadele ediyoruz. Yaratıkların bizimle beraber yanımızda savaşması da oyuna ayrı bir hava katmış.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
- Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
- Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
- Modern Combat VersusiPhone ve iPad İçin Türkçe FPS Oyunu
Legacy of Discord - Furious Wings Eski Sürümleri
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı