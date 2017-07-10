?     Geri Bildirim
Legacy of Discord - Furious Wings
TamindirMobilOyunlarAksiyonLegacy Of Discord - Furious Wings

Legacy of Discord - Furious Wings

(iOS)
Legacy of Discord - Furious Wings İndir Hemen İndir

160 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Legacy of Discord - Furious Wings
Legacy of Discord - Furious Wings
Legacy of Discord - Furious Wings
Legacy of Discord - Furious Wings
Legacy of Discord - Furious Wings

iPhone ve iPad İçin Fantastik Rol Yapma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Yaratıkları da yanınıza alabildiğiniz bol aksiyonlu savaş oyunu

Legacy of Discord - Furious Wings, iPhone ve iPad’de oynanabilir aksiyon rol yapma oyunu. Fantastik dünyada geçen, hikaye değil savaş odaklı harika görseller sunan sürükleyici bir yapım karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olması şaşırtıcı.

Yüksek kalitede detaylı karakter modellemeleri, akıcı animasyonları, özel efektlerle güçlendirilmiş üç boyutlu savaş sahneleriyle en iyi mobil aksiyon rpg oyunlarından biri olan Legacy of Discord’da karanlık zindanlarda epik savaşlara katılıyoruz.

Yüzlerce ekipman ve silahla donattığımız özel karakterimizle fantastik dünyanın kapılarını aralayıp PvP, Co-op, boss savaşları ve birlik savaşlarında bulunuyoruz. Oyunun güzel yanı; havadan da savaşma sansı vermesi. Uçuş özelliğiyle hava savaşlarında gökyüzü hakimi olmak için mücadele ediyoruz. Yaratıkların bizimle beraber yanımızda savaşması da oyuna ayrı bir hava katmış.

Legacy of Discord - Furious Wings için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED
Legacy of Discord - Furious Wings QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
  5. Modern Combat Versus
    Modern Combat VersusiPhone ve iPad İçin Türkçe FPS Oyunu

Legacy of Discord - Furious Wings Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster