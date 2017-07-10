Yaratıkları da yanınıza alabildiğiniz bol aksiyonlu savaş oyunu

Legacy of Discord - Furious Wings, iPhone ve iPad’de oynanabilir aksiyon rol yapma oyunu. Fantastik dünyada geçen, hikaye değil savaş odaklı harika görseller sunan sürükleyici bir yapım karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olması şaşırtıcı.

Yüksek kalitede detaylı karakter modellemeleri, akıcı animasyonları, özel efektlerle güçlendirilmiş üç boyutlu savaş sahneleriyle en iyi mobil aksiyon rpg oyunlarından biri olan Legacy of Discord’da karanlık zindanlarda epik savaşlara katılıyoruz.

Yüzlerce ekipman ve silahla donattığımız özel karakterimizle fantastik dünyanın kapılarını aralayıp PvP, Co-op, boss savaşları ve birlik savaşlarında bulunuyoruz. Oyunun güzel yanı; havadan da savaşma sansı vermesi. Uçuş özelliğiyle hava savaşlarında gökyüzü hakimi olmak için mücadele ediyoruz. Yaratıkların bizimle beraber yanımızda savaşması da oyuna ayrı bir hava katmış.