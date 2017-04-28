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Legend of Star: Human Awaken
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Legend of Star: Human Awaken

(iOS)
Legend of Star: Human Awaken İndir Hemen İndir

379 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Legend of Star: Human Awaken
Legend of Star: Human Awaken
Legend of Star: Human Awaken

Gezegen tehlike altında.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Legend of Star: Human Awaken, iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan kaliteli grafiklere sahip uzay temalı rol yapma oyunu. Grafikleriyle 2017 mobil oyunu olduğunu gösteren yapım, hikaye odaklı ilerliyor. Evrimleşebilen canlı türlerinin yayılmasıyla tehlike altında olan gezegeni kurtarma görevini üstleniyoruz.

Hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan uzay oyununda gelecek temalı bilim kurgu filmlerinden çıkagelmiş karakterleri kontrol ediyoruz. Başlangıçta tek başımıza mücadele etsek te sonradan arkadaşlarımız da ekibimize katılıyor (bazen onları kurtarmamız gerekebiliyor) ve önümüze çıkan ne varsa ezip geçiyoruz kolaylıkla. Farklı türde düşmanlar, yok etmemiz gereken düşman birimleri, sızmaya çalıştığımzı üsler, ele geçirmemiz istenen kaynaklar, boss’lar derken soluksuz bir oynanışın içinde buluyoruz kendimizi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Wei Zhao
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