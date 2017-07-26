Lenovo Katlanabilir Tablet'ini Tanıttı

Teknoloji dünyasının hızlı gelişen şirketlerinden Lenovo, Tech World etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Şirketin en son tanıttığı ürün, katlanabilir Tablet PC oldu.

Katlanabilir ekran pazarının geliştirici firması olmak isteyen Lenovo, bu teknolojinin gelişmesinde büyük bir adım attı. Etkinlikte tanıttığı katlanabilen ekrana sahip Tablet'ler kullanıcıların büyük ilgisini çekmeyi başardılar.

Lenovo'nun katlanabilir ekrana sahip tableti, 7.8 inç büyüklüğünde bir tablet, bu cihaz 5.5 inç büyüklüğünde bir telefon olarak da kullanılabilecek. Örneğin; ekranın sağ kısmında kamera açıkken, sol tarafında oyun oynayabileceksiniz. Yani arka ve ön ekran birbirinden bağımsız olarak çalışacak.

Lenovo Folio ismindeki tablet, 1440x1920 ekran çözünürlüğünü sahip. Eski nesil bir işlemci olan Snapdragon 800'ün yer aldığı Lenovo Folio, Android 7.0 işletim sistemini kullanıyor.

Tanıtımının yapılan Lenovo Folio, henüz geliştirilme aşamasında. Tablet'in ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Ancak, önümüzdeki yıl pazardaki yerini alması bekleniyor.

Lenovo Folio hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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