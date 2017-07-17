Lenovo, Star Wars İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Üretti

Disney tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Lenovo, Star Wars için geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Lenovo'nun ürettiği sanal gerçeklik gözlüğü ile Star Wars karakterlerini daha yakından deneyimleyebileceksiniz.

Lenovo'nun sanal gerçeklik gözlüğü “Star Wars Jedi Challenges” ismiyle gelecek. Gözlük sayesinde, Star Wars'ın kendine özgü dünyasına daha yakın olacağız. Filmdeki pek çok karakteri barındıran gözlük, holografik bir yapıya sahip. Gözlüğün içerisinde çeşitli Star Wars oyunları ve VR destekli videolar yer alacak.

Star Wars Jedi Challenges gözlüğü, ışın kılıcı işlevi gören özel kontrol kumandası ile geliyor. Ayrıca Lenovo ve Disney tarafından Google Play Store ve App Store'a sunulacak olan uygulamalar sayesinde pek çok oyun veya video ile Star Wars dünyasını yaşayabileceksiniz.

Star Wars Jedi Challenges'ın Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gözlüğün fiyatı ve çıkış tarihi konusunda henüz net bilgi verilmedi. Gözlük sızdırılan bilgilere göre, 100 veya 130 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca gözlüğün ne zaman çıkış yapacağı söylenmemesine rağmen, Lenovo’nun çevrimiçi mağazasında ve ABD’nin Best Buy isimli teknoloji marketinde satılacağı da belirtildi.

Lenovo tarafından gözlük hakkında paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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