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Lenovo VR Gözlük Setleri, Tam Okullar Açılırken Piyasaya Çıkacak

Lenovo VR Gözlük Setleri, Tam Okullar Açılırken Piyasaya Çıkacak

Bu sene başında CES 2017 Fuarında Lenovo, VR gözlük setlerinin prototipi tanıtılmış, bu ürün oldukça ilgi de görmüştü. Lenovo VR gözlük setleri, Microsoft'un Holografik ortamlarıyla da bütünleşebiliyor.

Daha önce Microsoft'un PC ve dizüstü cihazlar için üreticilerle beraber karma gerçeklik desteği üzerine çalışmalar yaptığını yazmıştık. Windows Holografic, ya da diğer adıyla "Karma Sanal Gerçeklik Seti" olarak da adlandırılan yeni platform için Acer, ASUS, Lenovo, HP ve Dell gibi geliştiricilerle anlaşan Microsoft'a ve  tüketicilere ilk müjdeli haber Lenovo'dan geldi. 2017 yılında Windows 10 dizüstü bilgisayarlarında "Karma Sanal Gerçeklik Setinin" kullanılacağını resmen ilan eden Lenovo, bu sistemin 2017 Eylül aylarından başlayarak sistemlerle bütünleşeceğini duyurdu.

Lenovo VR Gözlük Setleri, Tam Okullar Açılırken Piyasaya Çıkacak

Bildiğimiz gibi, Windows 10 Creator’s Update güncellemesi ile birlikte, Microsoft geliştiriciler için VR ve AR oyun geliştirmelerini daha mümkün kılacak "Karma Sanal Gerçeklik Seti" desteğini de dahil etmişti. Bu avantajı değerlendirmeye başladığını açıklayan Lenovo, bu gözlük setlerini bu sonbahar başlarından itibaren 300 dolar gibi fiyat etiketleriyle piyasaya çıkaracak. Tam satış tarihi için net bir tarih bulunmasa da okullar açılırken, bu gözlüklerin piyasaya çıkıyor olması bakalım derslerimizi nasıl etkileyecek.

Bir Lenovo teknisyeninin, VR kafa setiyle ilgili kısa tanıtım videosuyla sizi baş başa bırakıyoruz.

Microsoft, Windows 10 İçin Karma Sanal Gerçeklik Setleri Hazırladı

Windows 10'dan 'Karma Sanal Gerçeklik' Desteği Bu Ay Başlıyor

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Yazar: - 19.04.2017

Lenovo VR Gözlük Setleri, Tam Okullar Açılırken Piyasaya Çıkacak İçin Yorum Yaz

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