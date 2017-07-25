Lenovo'nun Sanal Asistanı CAVA Pazara Rakip Olarak Geliyor!

Akıllı telefonlarımızda görmeye alıştığımız sanal asistanlara, bir yenisi daha ekleniyor. Lenovo beklenmedik bir sürprizle yeni sanal asistanı, CAVA'yı tanıttı.

Sanal asistanlar, artık hayatımızın büyük bir parçası haline gelmiş durumdalar. En popüler asistanlar olan Siri, Google Assistant ve Cortana'dan sonra, bu hizmete gönül veren Lenovo, CAVA sanal asistanın kullanıcıların beklentillerini karşılayacağını ifade etti. Ancak CAVA'nın diğer asistanlara göre büyük bir farkı da yok gibi.

Lenovo Tech World etkinliğinde tanıtılan CAVA'nın en büyük özelliği, gelişmiş bir yapay zekaya sahip olması. Tabiki diğer dijital asistanlar da neredeyse benzer hatta muadil bir yapay zekayla çalışıyorlar ancak, CAVA'nın yapay zekasının olaylara göre yorum yapabilme özelliği, sanal asistanın tek artısı gibi görünüyor. CAVA AI ismindeki bu yapay zekanın, konuştukça sizi daha yakından tanıması hedefleniyor. Sizi tanımasıyla birlikte, önerebileceği ve yorum yapabileceği olay ve durum sayısı da artıyor. Ayrıca CAVA, yüz tanıma sistemi ve dil algılama teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Henüz çıkış yapmamış olan bu asistanın, Lenovo'nun hangi telefonlarına geleceği de net olarak henüz bilinimiyor.

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