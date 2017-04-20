Less Angels Crime eğer aksiyonu seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Less Angels Crime, GTA oyunlarına benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Oyunda geniş bir açık dünya bulunuyor ve biz bu dünyada nereye gideceğimizi, hangi görevleri yapabileceğimizi seçebiliyoruz.

Less Angels Crime'da yoldaki arabaları çalarak onlarla yolculuk edebilmekteyiz. Bunun yanısıra kahramanımız ilginç bir yeteneğe de sahip. Kanatlara sahip olan kahramanımız kanatlarını kullanarak havada süzülebiliyor.

Less Angels Crime içinde kullanabileceğimiz birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Oyunda para kazandıkça yeni silahlar satın alabiliyor, mermilerimizi yenileyebiliyoruz. Tüfekler ve tabancalar gibi klasik silahların yanısıra lazer silahları gibi prototip silahları da kullanabilmekteyiz.

Less Angels Crime'ın ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir.