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Less Angels Crime
TamindirMobilOyunlarAksiyonLess Angels Crime - Android Için GTA Benzeri Aksiyon Oyunu

Less Angels Crime

Less Angels Crime İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Less Angels Crime
Less Angels Crime
Less Angels Crime
Less Angels Crime
Less Angels Crime
Less Angels Crime
Less Angels Crime

Less Angels Crime'ın açık dünyasında terör estirebilir, polisi peşinize takabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 8 saat önce

Less Angels Crime eğer aksiyonu seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil oyun

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Less Angels Crime, GTA oyunlarına benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Oyunda geniş bir açık dünya bulunuyor ve biz bu dünyada nereye gideceğimizi, hangi görevleri yapabileceğimizi seçebiliyoruz.

Less Angels Crime'da yoldaki arabaları çalarak onlarla yolculuk edebilmekteyiz. Bunun yanısıra kahramanımız ilginç bir yeteneğe de sahip. Kanatlara sahip olan kahramanımız kanatlarını kullanarak havada süzülebiliyor.

Less Angels Crime içinde kullanabileceğimiz birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Oyunda para kazandıkça yeni silahlar satın alabiliyor, mermilerimizi yenileyebiliyoruz. Tüfekler ve tabancalar gibi klasik silahların yanısıra lazer silahları gibi prototip silahları da kullanabilmekteyiz.

Less Angels Crime'ın ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Good Thoughts Affect
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