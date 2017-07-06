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LG G6+ İlk Resmi Videosunu Yayınladı

LG

Güney Kore'nin elektronik üretici LG, yeni telefonu LG G6+ hakkında ilk defa resmi bir video yayınladı.

LG serisinin son amiral gemisi G6 telefonuna kardeş olarak gelecek yeni telefonu G6+, geçtiğimiz günlerde LG tarafından duyurulmuştu. Yeni gelen bir videoda cihazın detaylarına göz atma fırsatı da yakalayabiliyoruz. Konsept olarak G6'yı andıran telefon, özellik olarak G6'nın özelliklerini de barındırıyor. Ancak model olarak G6'yla neredeyse aynı.

LG'nin amiral gemisi G6, bazı bölgelerde kablosuz şarj ve Hi-Fi DAC gibi özellikler taşımıyorken, bu özellikler LG G6+'a gelmiş durumda. Yeni telefonun kutusunda olacak B&O kulaklık da, şimdiden müzikseverlerin ilgisini çekecek. Ayrıca yeni telefon G6+, son amiral gemisine göre iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Optical Marine Blue (mavi) ve Optical Terra Gold (altın)  olarak adlandırılan renkler, telefona gayet yakışmış.

Videoda gösterilen sahil kısmında ise IP68 sertifikasına dikkat çekilmiş. Yani telefon suya ve toza dayanıklı olacak. Ayrıca performans konusunda halefinden pek fark bulundurmayaxak olan telefonda, önemli fark sadece RAM donanımında ortaya çıkıyor. LG G6’da 4 GB RAM bulunurken LG G6+’ta 6 GB RAM’e yer verilmiş.

Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmediği için bilgi veremiyorum. Cihazın ilk tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LG G6+ Resmi Olarak Duyuruldu

LG'den G6'ya Kardeş Geliyor: LG Q6
Yazar: - 06.07.2017

LG G6+ İlk Resmi Videosunu Yayınladı İçin Yorum Yaz

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