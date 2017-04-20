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LG G6, Yarın Sürpriz Hediyeleriyle Birlikte Geliyor

lg g6 21 nisanda raflarda

LG Electronics’in son amiral gemisi LG G6, 7 Nisan’da Amerika’da satışa çıkarılmıştı. Sevilen teknoloji markasının Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017’de tanıttığı, merakla beklenen model 21 Nisan’da Türkiye’de raflarda olacak.

lg g6 özellikler

Geniş açılı çekim yapabilen kamerası, su ve toza olan dayanıklılığı ve oyun severler için sunduğu özellikleriyle dikkatleri çeken, MWC’de 31 farklı ödülün sahibi bu model, hediyeleriyle birlikte geliyor. 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında LG G6 satın alarak LG Smart World’e kayıt yaptıran tüm kullanıcılar, 100 TL değerinde kırılmaz ekran koruyucu, arka kapak koruyucu ve koruyucu kılıf’tan oluşan ‘Koruma Paketi’nin sahibi olacak. Ayrıca; 150TL değerindeki 100 GB Google Drive ve 200 dolar değerindeki Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Crossy Road, SimCity BuildIt, Cookie Jam ve Genies & Gems oyunlarından oluşan altılı oyun paketi de hediye!

Yazar: - 20.04.2017

LG G6, Yarın Sürpriz Hediyeleriyle Birlikte Geliyor İçin Yorum Yaz

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