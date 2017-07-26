LG, OLED Ekran Üretimi için 7 Milyar Dolar Yatırım Yapacak!

LG, uzun süredir iPhone için ekran panelleri üretiyordu. Ancak Apple’ın iPhone 8 ile OLED panallere geçmeyi planladığı düşünülürse LG, paneller için gerekli talebi karşılama konusunda sıkıntılar yaşayabilir.

Samsung şu an OLED ekran pazarının yüzde 90’ından fazlasına sahip. Şirket, hali hazırda küçük ve orta boy OLED panellerin neredeyse tek üreticisi. Apple da buna güvenerek iPhone 8’in OLED panellerini üretmesi için Samsung’la iş birliği yaptığını açıklanmıştı. Ancak LG yapacağı yeni yatırımla Apple’ın ihtiyacını karşılamak istiyor.

Şirket geçtiğimiz yıl OLED üretimini artırmak için 1.75 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu yatırım doğrultusunda iyileştirilmiş üretim tesislerinin önümüzdeki yıla kadar aktif hale gelmesi bekleniyor.

LG şimdi, bütçesinin yarısından fazlası ile büyük, küçük ve orta ölçekli OLED imalat tesislerine yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu amaçla 7 milyar doların üzerinde bir yatırım yapacak. Artan üretim kapasitesi açık bir şekilde, LG'nin panellerini daha fazla müşteriye satmasına ve talepleri karşılamasına yardımcı olacak. Bununla birlikte Samsung’un bu adıma tepkisiz kalması beklenmiyor. Son yapılan araştırmalara göre, Samsung OLED panel pazarında lider kalmak için önemli yatırımlar yapmaya devam edecek.

LG tartışmasız önemli bir rakip ancak, Samsung’un piyasadaki ağırlığına ve üretim hacmine bakarsak liderliğini en azından kısa vadede kaptırmayacağı da bir gerçek.

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