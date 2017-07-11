LG, Q Serisi Telefonlarını Tanıttı

Güney Kore'li elektronik devi LG, bu sabah yeni akıllı telefonları Q6, Q6+ ve Q6a'yı tanıttı. Yeni telefonlar, amiral gemileri kadar yüksek özelliklere sahip olmalarına rağmen, fiyat konusunda amiral gemisi telefonlara göre çok daha bütçe dostu olacaklar.

Telefonlar her ne kadar orta segment olsa da özellikleri konusunda LG cimri davranmamış. Yüksek seviye telefonlarında artık istediğini elde edemeyen şirket, orta seviye telefonlara yönelme kararı almış gibi duruyor.

Q serisi telefonların en büyük özellikleri, Full Vision ( 18:9 ) ekran ile gelmeleri. 2017'de çıkan telefonların en büyük yeniliklerinden olan bu ekran formatını LG, orta segment seviye telefonlarına yerleştirmiş. Ayrıca kasa yapısı olarak metal gövde gerçekten başarılı olmuş.

Q serisinin olumsuz yanları da var. Üç telefonda da parmak izi algılayıcısı ve çift kamera bulunmuyor.

LG Q6 Serisi Telefonların Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Ekran 5.5 inç 2160 x 1080 (Full Vision) Yazılım Android 7.1.1 Nougat İşlemci Snapdragon 435 Bellek 4GB (Q6+) - 3GB (Q6) - 2GB (Q6a) Depolama 64GB (Q6+) - 32GB (Q6) - 16GB (Q6a) Kamera 13MP arka, 5MP geniş açılı ön Batarya 3000 mAh Renk Seçeneği Q6+:Siyah, Platinum, Mavi

Q6:Siyah, Platinum, Beyaz, Altın

Q6a:Siyah, Platinum, Altın

LG Q6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Önümüzdeki ay içerisinde Q6 serisi piyasaya sürülecek. Fiyatı konusunda henüz net bilgi yok. Ancak orta segment telefon olacağı için 2 bin veya 3 bin gibi bir fiyat etiketi olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca LG Q6 için hazırlanan tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.





LG Q6'nın Ekranı 18:9 Formatında Olacak

LG G6+ İlk Resmi Videosunu Yayınladı