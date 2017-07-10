?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilLG Q6'nın Ekranı 18:9 Formatında Olacak

LG Q6'nın Ekranı 18:9 Formatında Olacak

LG

LG'nin resmi YouTube sayfasından paylaşılan videoya göre, yeni telefon LG Q6, 18:9 ekran formatında gelecek. 

Paylaşılan videoda telefonun ismine yer verilmemesine rağmen yeni telefonun LG Q6 ismine sahip olacağını biliyoruz. Videoda, LG Q6'nın yeni ekran formatı 18:9 ile geleceğine dair hoş bir vurgu yapılmış. Ayrıca Full Vision olarak adlandırlan bu ekran oranı, 2017'de tanıtılan pek çok amiral gemisi telefonda da yer almıştı.

16 saniyelik videoda telefonun ismi ve görünümü hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sadece Full Vision'a dikkat çekmek için bu videoyu paylaşan LG, video sonunda da 7.11.17 tarihini not olarak bırakmış. Yani LG Q6, 11 Temmuz'da LG tarafından resmi olarak duyurulacak.

LG Q6'nın Özellikleri

  • 5.4 inç'lik gayet büyük bir ekran bizi bekliyor.
  • 1.4 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisinden güç alacak.
  • 3 GB RAM ile performansını daha da arttıracak.
  • 13 MP + 13 MP ana kamera ile gelecek. Ancak, tek kamera ile gelme ihtimali de var.
  • 18:9 formatlı Full Vision ekran ile Full HD çözünürlük sunacak.
LG Q6 hakkında paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yazar: - 10.07.2017

LG Q6'nın Ekranı 18:9 Formatında Olacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Windows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı Windows 10 Yeni Sürümüyle Bir Sıkıntıyı Daha Aştı Windows 10, üzerinde eski programlar/uygulamalar kullanıldığı zaman, yüksek çözünürlüklü ekranlarda sık sık sorunlar yaşan kullanıcıların…
Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı Mass Effect Andromeda Denuvo'yu BıraktıÇıktıktan sonra sert eleştirilere maruz kalan BioWare'in son RPG oyunu Mass Effect Andromeda için yayınlanan son güncelleme ile birlikte Denuvo… Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya Hazırlanıyor Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya HazırlanıyorFacebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, çalışanlarının daha rahat etmesi mini bir şehir kurmaya hazırlanıyor. 2 yıl içerisinde bitmesi planlanan…
Yerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 Raflarda Essential Phone'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ