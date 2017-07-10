LG Q6'nın Ekranı 18:9 Formatında Olacak

LG'nin resmi YouTube sayfasından paylaşılan videoya göre, yeni telefon LG Q6, 18:9 ekran formatında gelecek.

Paylaşılan videoda telefonun ismine yer verilmemesine rağmen yeni telefonun LG Q6 ismine sahip olacağını biliyoruz. Videoda, LG Q6'nın yeni ekran formatı 18:9 ile geleceğine dair hoş bir vurgu yapılmış. Ayrıca Full Vision olarak adlandırlan bu ekran oranı, 2017'de tanıtılan pek çok amiral gemisi telefonda da yer almıştı.

16 saniyelik videoda telefonun ismi ve görünümü hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sadece Full Vision'a dikkat çekmek için bu videoyu paylaşan LG, video sonunda da 7.11.17 tarihini not olarak bırakmış. Yani LG Q6, 11 Temmuz'da LG tarafından resmi olarak duyurulacak.

LG Q6'nın Özellikleri

5.4 inç'lik gayet büyük bir ekran bizi bekliyor.

1.4 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisinden güç alacak.

3 GB RAM ile performansını daha da arttıracak.

13 MP + 13 MP ana kamera ile gelecek. Ancak, tek kamera ile gelme ihtimali de var.

18:9 formatlı Full Vision ekran ile Full HD çözünürlük sunacak.

LG Q6 hakkında paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



