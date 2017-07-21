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LG Q8 Resmileşti, Çift Ekran İle Geliyor!

LG Q8

Güney Kore'li şirket LG, orta seviye ile üst seviye karışımı olan LG Q8 isimli telefonunu duyurdu. LG Q8 şimdiden, ''V20'nin kardeşi'' lakabını almış durumda.

Bu ayın ilk haftasında LG, Q serisinin ilk üyesi olan Q6'yı resmen tanıtmıştı. Bugün yaptığı bir açıklamada, Q6'dan daha iyi özelliklere sahip olan Q8'i de duyurdu. ''Q'' serisindeki telefonlar, ''G'' serisindeki ''Mini, Beat, Stylus'' gibi telefonların güncellenmiş hali olacak. Yani bundan sonraki LG telefonlarında G6 Mini, G6 Beat gibi isimler yerine ''Q'' serisini göreceğiz.

LG Q8

LG Q8, birincil 5.2 inç ekran (2560 × 1440) ve 160 × 1040 çözünürlüğe sahip olan ikincil bir ekran barındırıyor. İkincil ekran üzerinden, son uygulamaları, ayarlar kısayollarını ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Q8, yeni telefonların modası olan çift kamera ile geliyor. Arka kamerada, biri optik görüntü sabitleme özellikli 13MP'lik, diğeri geniş açı lensli 8MP kamera yer alacak. Ön tarafta 5MP'lik bir kamera bulunuyor. LG Q8 su ve toz direnci için IP67 sertifikasını da almış durumda.

Ekran  5.2 QHD IPS LCD 4, her zaman açık 106x1040 ikincil ekran
Yazılım Android 7.0 Nougat 
İşlemci Snapdragon 820
Bellek 4GB LPDDR4
Depolama MicroSD ile genişletilebilir 32GB Dahili hafıza
Kameralar 13MP, 8MP geniş açılı arka; 5MP (f / 1.9) ön kamera
Batarya 3,000mAh

LG V30'un Çıkış Tarihi Açıklandı

LG V30'un Tasarım Görüntüleri Sızdı!

Yazar: - 21.07.2017

LG Q8 Resmileşti, Çift Ekran İle Geliyor! İçin Yorum Yaz

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