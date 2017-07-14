LG V30'un Çıkış Tarihi Açıklandı

Güney Kore'li elektronik cihaz üreticisi LG, yeni telefonu V30'un tanıtılacağı tarihi duyurdu. LG V30 Almanya'da 31 Ağustos'ta başlayacak IFA 2017 fuarında tüketicisiyle buluşacak.

Şirket tarafından paylaşılan bir davetiyede, amiral gemisi olan yeni 'V serisi' akıllı telefonun görücüye çıkacağı açıklandı. Davetiyedeki resimde LG V30 isim olarak net verilmemiş. Ancak telefonun üzerindeki ''V'' harfinden beklenen telefon V30'un geleceğini anlayabiliyoruz.

Yeni telefon LG V30, daha önce LG G6'da olduğu gibi 18:9 (Full Vision) ekran formatıyla gelecek. Ayrıca net olmayan bazı teknik bilgilere göre, LG V30, piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacak. Telefonun karportasının altında işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 835 bulunacağı da söyleniyor. Ayrıca LG V30, 4GB RAM ile performansını arttırırken, 64GB dahili depolama alanı ve microSD kart özelliklerinin olacağı da fısıldanıyor.

Telefonun dış görünüşü hakkında ise henüz net bir bilgi maalesef yok. Geçtiğimiz günlerde @OnLeaks ve @MySmartPrice tarafından telefonun CAD tasarımı ifşa edilmişti. Büyük bir ihtimalle V30'un sızdırılan CAD tasarımını koruyacağı iddia ediliyor.

LG V30'un Tasarım Görüntüleri Sızdı!