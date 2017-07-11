LG V30'un Tasarım Görüntüleri Sızdı!

Akıllı telefon üreticilerinin önemli isimlerinden olan LG'nin yeni telefonu LG V30 hakkında bir konsept fotoğraflar yayınlandı. Yayınlanan resimlerde LG V30’un tasarımını gayet açık bir şekilde görebiliyoruz.

@OnLeaks ve @MySmartPrice tarafından yayınlanan fotoğraflarda görünen özellikler, şu anlık bir resmiyete sahip değil. Sadece bir konsept olarak paylaşılan resimlerde LG V30, gayet şık tasarlanmış görünüyor. Fotoğraflarda görünen V30, LG'nin önceki ''V'' serisindeki telefonlarına göre daha modern ve gelişmiş duruyor. Ancak tasarımını her ne kadar şık ve modern olsa da bu telefon, kullanıcılara LG G6'yı çağrıştıracak gibi.

LG V30'un Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 835 'ten güç alacak.

4 GB RAM ile performansını arttıracak.

64 GB depolama kapasitesi bulunduracak.

16 MP + 16 MP çift arka kamera ile bizi tatmin edebilecek.

6 inç boyutunda ekrana sahip olacak.

Telefonun arka kısmına çift kamera, kameranın altına da parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Telefonun alt bölümüne USB Type-C bağlantı noktasını koyan tasarımcı, 3.5 mm'lik ses jakını da telefonun üst kısmına kondurmuş.

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