LG X Power 2 Haziran Ayında Raflarda Olacak

WMC 2017 etkinliğinde tanıtılan akıllı telefonlardan biri olan LG X Power 2, önümüzdeki Haziran ayında satışa sunulacak. Ancak telefonun ilk etapta LG’nin anayurdu olan Güney Kore’de satışa sunulması, daha sonra diğer ülkelerde de raflara konulması bekleniyor.

Şirketin anavatanı olan Güney Kore’de Haziran ayının başında 950TL dolayında bir fiyattan satışa sunulması beklenen LG X Power 2, ülkenin üç büyük telekom firması tarafından satılacak. Tüm dünyada piyasaya sürülmesinden önce anavatanında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan LG X Power 2’nin, serinin bir önceki akıllı telefonu X Power gibi Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

720p HD çözünürlüklü 5.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olan LG X Power 2, sekiz çekirdekli 1.5 Ghz MediaTek MT6750 işlemcinin yanı sıra 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun arka kısmında 13 MP bir kamera yer alıyor.

Ancak LG X Power 2’nin en çok öne çıkan özelliği batarya kapasitesi ki, tüm pazarlama araçları da telefonun şarj özelliklerine odaklanıyor. 4500 mAh kapasiteli bir batarya barındıran LG X Power 2’nin bir kez şarj etme ile iki gün kullanılabildiği iddia ediliyor. Ayrıca LG’nin açıklamasına göre yine tek şarj ile 15 saat boyunca video oynatılabilirken, 18 saat boyunca da internette dolaşılabiliyor.

LG G6, Yarın Sürpriz Hediyeleriyle Birlikte Geliyor

Yeni Huawei Enjoy 7 Plus Tanıtıldı