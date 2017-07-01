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LG'den G6'ya Kardeş Geliyor: LG Q6

LG Q6

Güney Kore'li elektronik üreticisi LG'nin yeni çıkacak telefonu Q6'nın bilgileri sızdırıldı. 

Bir süredir LG G6 Mini iddiaları medyada sızıntı olarak dolaşıyorken, aslında böyle bir telefonun çıkmayacağı anlaşıldı. LG G6 Mini, yeni bir seri olacak LG Q serisinin ilk telefonu olarak boy gösterecek. Böyle bir hamlede bulunabilecek olan üretici; V, G serilerinden sonra Q serisini de başlatması gayet normal olacaktır.

M700 model numarası ile çıkış yapması beklenen Q6, sızdırılan özelliklerine göre kötü bir telefon gibi durmuyor. Şimdiden söylemekte fayda var, eğer LG bu telefonu makul bir fiyattan piyasaya çıkarırsa, çok satma ihtimali olacaktır. G ve V serilerinin amiral gemisi olarak düşünürsek, yeni seri telefonların orta segment ürünleri olabileceğini düşünüyorum. Bu seriyle birlikte G6 Mini, G6 Stylus gibi telefonları LG, Q serisine dahil edecektir. 

Evan Blass'ın paylaştığı bir twitter durumunda telefonun, 18.5: 9 oranında bir ekrana ve 3GB RAM donanımına sahip olacağını belirtti. Ayrıca, Q6'ya gelecek kamerada 13MP çözünürlüğe sahip olabilir. İşlemci olarak Snapdragon 821’in kullanılması muhtemel olsa da bunların net bilgi olmadığı belirtmekte fayda var.

LG G6+ Resmi Olarak Duyuruldu

Yazar: - 01.07.2017

LG'den G6'ya Kardeş Geliyor: LG Q6 İçin Yorum Yaz

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