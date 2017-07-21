LG'nin Yeni Havaalanı Robotları Rehberlik ve Temizlik Hizmetleri Veriyor

Gelecek yıl Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazırlık aşamasında olan elektronik devi LG, ülkenin en büyük havaalanında yeni robotlar deniyor. Seul'ün Incheon Uluslararası Havaalanı, denenmeye başlayan ‘Havaalanı Rehber Robotu’ ve ‘Havaalanı Temizlik Robotu’ botlarına ev sahipliği yapıyor.

Korece, İngilizce, Çince ve Japonca olmak üzere dört dil desteğiyle yolculara yol tarifleri ve uçuş bilgileri konusunda yardımcı olacak adı üzerindeki rehber robot, yolculara dilerlerse doğru kalkış kapısına kadar eşlik de edecek.

Temizlikçi robotsa, en sık temizlemeyi gerektiren alanları tespit ederek en kısa güzergahı hesaplıyor, bu yol üzerinde gezerek temizlik yapan temizlikçi robot, çöpleri sadece temizlemiyor, adeta yok ediyor.

Tabi umarım LG’nin robotları da insanlardan sıkılıp intihar etmezler, sonuçta DC’de yaşanan olayın bir kez daha yaşanmasını istemeyiz.

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