?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiLG'nin Yeni Havaalanı Robotları Rehberlik Ve Temizlik Hizmetleri Veriyor

LG'nin Yeni Havaalanı Robotları Rehberlik ve Temizlik Hizmetleri Veriyor

lg havaalanı robotları

Gelecek yıl Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazırlık aşamasında olan elektronik devi LG, ülkenin en büyük havaalanında yeni robotlar deniyor. Seul'ün Incheon Uluslararası Havaalanı, denenmeye başlayan ‘Havaalanı Rehber Robotu’ ve ‘Havaalanı Temizlik Robotu’ botlarına ev sahipliği yapıyor.

lg rehber robot

Korece, İngilizce, Çince ve Japonca olmak üzere dört dil desteğiyle yolculara yol tarifleri ve uçuş bilgileri konusunda yardımcı olacak adı üzerindeki rehber robot, yolculara dilerlerse doğru kalkış kapısına kadar eşlik de edecek.

Temizlikçi robotsa, en sık temizlemeyi gerektiren alanları tespit ederek en kısa güzergahı hesaplıyor, bu yol üzerinde gezerek temizlik yapan temizlikçi robot, çöpleri sadece temizlemiyor, adeta yok ediyor.

lg temizlikçi robotu

Tabi umarım LG’nin robotları da insanlardan sıkılıp intihar etmezler, sonuçta DC’de yaşanan olayın bir kez daha yaşanmasını istemeyiz.

Dünyanın İlk Robot Avukatı 50 Eyalette Daha İş Başı Yaptı

Bundan Sonra İş Arkadaşınız Tatlı Bir Robot Olabilir

Editöre Yaz:
Yazar: - 21.07.2017

LG'nin Yeni Havaalanı Robotları Rehberlik ve Temizlik Hizmetleri Veriyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Kızıl Gezegenin Küçük ve Hızlı Uydusu Phobos Görüntülendi Kızıl Gezegenin Küçük ve Hızlı Uydusu Phobos Görüntülendi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Mars etrafındaki yörünge gezisi sırasında küçük uydu Phobos'u görüntülemeyi başardı. Phobos’un çok küçük…
LG Q8 Resmileşti, Çift Ekran İle Geliyor! LG Q8 Resmileşti, Çift Ekran İle Geliyor!Güney Kore'li şirket LG, orta seviye ile üst seviye karışımı olan LG Q8 isimli telefonunu duyurdu. LG Q8 şimdiden, ''V20'nin kardeşi'' lakabını… Mozilla Firefox, iOS ve Android için Güncellendi Mozilla Firefox, iOS ve Android için GüncellendiDünyadaki pek çok kişinin kullandığı Mozilla Firefox'un mobil uygulamalarına güncelleme geldi. Mozilla şirketi, hem geçtiğimiz ay yayınladığı Firefox…
Rusya Uzaya 'Mayak' Adında Yapay Yıldız Gönderdi! YouTube’dan Anti-Aşırı İçerik Özelliği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ