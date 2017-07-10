İstanbul trafiğinde toplu taşıma uzmanı haline geleceksiniz.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda çalışan LineBee: Nasıl Giderim? İstanbul’da toplu taşıma araçları konusunda rehber niteliğinde olan bir mobil uygulamadır.

LineBee: Nasıl Giderim? mobil uygulaması dahilinde İstanbul’da dolmuş harici toplu taşıma araçlarında bilhassa yerli turistlerin yaşadığı ulaşım sorununu çözmek adına hazırlanmış detaylı bir rehberdir. Teknar Teknoloji tarafından kullanıma sunulan LineBee, İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve vapur hatlarında araçların hareket saatleri, güzergahları ve hatta canlı yol takibi hizmetlerini içeriyor.

Ayrıca LineBee uygulamasında belirlediğiniz varış noktasına en hızlı toplu ulaşım rotasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz varış noktasına ulaşmak adına hazırlanmış farklı rotalar arasından da seçim yapma imkanınız bulunuyor. Unutmayın ki İstanbul gibi bir metropolde her saat farklı bir varış süresiyle karşılaşmanız mümkün. Sürekli olarak gelişime açık olması gözlemlenen LineBee: Nasıl Giderim? uygulamasının çok yakında Ankara, İzmir ve Bursa’da da kullanıma sunulacağı açıklandı. Bu detaylı toplu ulaşım rehberini edinmek için uygulamayı Google Play Store’dan ücretsiz indirmeniz yeterli olacaktır.