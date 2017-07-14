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LinkedIn'e Video Ekleme Özelliği Geliyor

LinkedIn video

Profesyonellerin sosyal ağı olarak tanımlanan LinkedInartık kullanıcılarına video yükleme izni de verecek. 10 dakika ile sınırlı olacak videolarla beraber izlenme sayısı, erişim ve buna benzer istatistikler de üyelere sunulacak.

Nisan ayı itibarıyla 500 milyon kullanıcıya ulaşarak, kendi rekorunu kırmayı başaran sosyal ağın, yaptığı değişiklikle birlikte hem daha önce çekilen videoların platforma yüklenmesine hem de uygulama içerisinden video çekilmesine izin vereceği kaydedildi. Facebook benzeri bir yapıya sahip olacak olan videoların hem yatay hem de dikey olarak çekilebileceğinin altı çizildi.

10 dakika ile sınırlanacak olan videolar, internet tarayıcısı üzerinden LinkedIn'e girildiğinde otomatik olarak oynatılacak. Videoların izlenme, beğenme, paylaşılma ve görüntülenme gibi istatistiklerini de sunacak olan LinkedIn, bu yöntemle kişilerin takipçilerine ulaşmalarını daha etkili hale getirmeye çalışacak. Video yükleme özelliğinin “önümüzdeki aylarda” sisteme eklenmesi beklenirken, 10 dakikalık videolarla kullanıcıların daha iyi marka imajları oluşturması da hedefleniyor. 

İndir6.7 MB
LinkedIn Android
LinkedIn Android Android İçin Profesyonel İş Hayatı Sosyal Medya Uygulaması

İndir35.1 MB
LinkedIn iOS
LinkedIn iOS iOS için LinkedIn Uygulaması

LinkedIn 500 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

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Yazar: - 14.07.2017

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