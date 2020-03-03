Gözlerinizi ekranlardan yayılan zararlı ışıklardan korumak için kullanabileceğiniz bir uygulama olan Iris, kullanışlı ve basit bir deneyim sunuyor. Ekranlardan yayılan özellikle mavi ışığı keserek daha sağlıklı ve verimli bir ortam oluşturma imkanı sunan Iris uygulamasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

Özellikle parlaklığı yüksek ve mavi ışık oranı yüksek ekranlar kullanıyorsanız gözleriniz uzun süre kullanım sonucunda tahriş olabilir ve yorulabilir. Iris uygulaması ile ekranın yaydığı mavi ışık miktarını kısabilir ve aynı zamanda da PWM titremesi adı verilen minik titreşimlerin önüne geçebilirsiniz. Otomatik olarak da kullanım modlarına sahip olan uygulamada gece ve gündüz arasında otomatik geçişler yapılabiliyor. Yine aynı zamanda ekrandaki açık olan görüntü ve dökümanına göre de kendni optimize edebiliyor.

Iris uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.