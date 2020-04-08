Linux işletim sistemli cihazlarınızda hızlı ve güvenli bir mesajlaşma uygulaması kullanmak istiyorsanız, Telegram Messenger uygulamasını deneyebilirsiniz.

Güçlü özellikleriyle öne çıkan Telegram Messenger uygulaması, piyasadaki anlık mesajlaşma uygulamaları na kafa tutacak özellikleri sizlere sunuyor. 200.000 kişiye kadar grup sohbeti oluşturma, sınırlama olmadan dosya gönderebilme, güçlü şifreleme algoritması ile güvenli mesajlaşma gibi özelliklerinin yanında tamamen ücretsiz ve reklamsız olması da en büyük avantajlar arasında yer alıyor.

Akıllı telefonlarınızda başladığınız sohbetlere Linux cihazlarınızda devam edebileceğiniz uygulamada, tek yapmanız gereken QR kodu okutmak oluyor. Sonrasında ise otomatik eşleştirme yapılarak cihazlarınız arasında senkronize bir şekilde sohbetlerinize devam edebiliyorsunuz. Sesli aramalar da yapabileceğiniz Telegram Messenger uygulamasını ücretsiz olarak indirerek siz de hızlı, kolay ve güvenli bir mesajlaşma uygulamasına sahip olabilirsiniz.