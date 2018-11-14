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120Hz Ekranda Keyifli Oynanış Sunan Yüksek Grafikli Mobil Oyunlar

120Hz Ekranda Keyifli Oynanış Sunan Yüksek Grafikli Mobil Oyunlar
Erkan Calp
Erkan Calp -

Oyuncu telefonlarında oynanması tavsiye edilen yüksek grafikli mobil oyunlara bu listede bir araya topladık. Yüksek kalitede grafikleriyle konsol oyunlarını aratmayan birbirinden kaliteli Android oyunlar listemizde. Yüksek donanımlı Android telefona sahipseniz, bu oyunları mutlaka oynamalısınız.

Apple iPad Pro, Razer Phone gibi 120Hz ekran tazeleme hızına sahip mobil cihazlarda etkileyici oynanış sunan yüksek grafikli mobil oyunların tümü oyun dünyasının önemli isimlerinden Razer’ın UltraMotion destekli dediği yapımlar. Yüksek tazeleme hızını destekleyen Android oyunların sayısı epey fazla olduğundan listemizde hepsine yer veremedik. Dövüş, yarış, rpg, arcade, MOBA, FPS, aksiyon - macera, bulmaca, strateji, spor türünde en iyi, en çok indirilip oynanan Android oyunlarını topladık.

MARVEL Future Fight MARVEL Future Fight
MARVEL Future Fight MARVEL Future Fight ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir mobil aksiyon oyunudur ÜCRETSİZ
Middle-Earth: Shadow of War Middle-Earth: Shadow of War
Middle-Earth: Shadow of War Middle-Earth: Shadow of War mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
Oceanhorn Oceanhorn
Oceanhorn Oceanhorn, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. ÜCRETSİZ
South Park: Phone Destroyer South Park: Phone Destroyer
South Park: Phone Destroyer South Park: Phone Destroyer, Ubisoft'un Android platformuna ücretsiz çıkardığı kart savaş oyunu. ÜCRETSİZ
Trials Frontier Trials Frontier
Trials Frontier Son derece gerçekçi fizik motoru ve kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Trials Frontier, ücretsiz olarak indirilebiliyor. ÜCRETSİZ
Vainglory Vainglory
Vainglory Vainglory bolca aksiyon ve rekabet içeren bir mobil MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz bilgisayarlarda oynadığımız tank savaşı oyununun mobil versiyonudur ÜCRETSİZ
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS Onlarca farklı savaş kahramanının yer aldığı benzersiz bir rol oyunudur. ÜCRETSİZ

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