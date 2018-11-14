120Hz Ekranda Keyifli Oynanış Sunan Yüksek Grafikli Mobil Oyunlar

Oyuncu telefonlarında oynanması tavsiye edilen yüksek grafikli mobil oyunlara bu listede bir araya topladık. Yüksek kalitede grafikleriyle konsol oyunlarını aratmayan birbirinden kaliteli Android oyunlar listemizde. Yüksek donanımlı Android telefona sahipseniz, bu oyunları mutlaka oynamalısınız.

Apple iPad Pro, Razer Phone gibi 120Hz ekran tazeleme hızına sahip mobil cihazlarda etkileyici oynanış sunan yüksek grafikli mobil oyunların tümü oyun dünyasının önemli isimlerinden Razer’ın UltraMotion destekli dediği yapımlar. Yüksek tazeleme hızını destekleyen Android oyunların sayısı epey fazla olduğundan listemizde hepsine yer veremedik. Dövüş, yarış, rpg, arcade, MOBA, FPS, aksiyon - macera, bulmaca, strateji, spor türünde en iyi, en çok indirilip oynanan Android oyunlarını topladık.