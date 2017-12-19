2017'nin En İyi Windows Uygulamaları

2017 yılının sonuna doğru yaklaşırken, geçtiğimiz koca bir yıl içerisinde teknolojik anlamda çok konuşulan gelişmeler oldu. Bu gelişmelerden yazılımları ele alarak hazırladığımız listemizde, 2017’nin en iyi Windows uygulamalarını sıraladık.

2017 yılında birçok yeni uygulama ve oyun yayınlandı. Bunlar arasında çok konuşulan VPN uygulamaları, antivirüs uygulamaları, verimlilik uygulamaları ve medya uygulamaları gibi kategorilerde en iyilerden oluşan listemize göz atmaya başlayalım. Listede yer alan uygulamalar, bilgisayarınızda birçok konuda işinizi fazlasıyla görecektir diye düşünüyorum. Listeyi bir kenara kaydetmenizi tavsiye ediyoruz.