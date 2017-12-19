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2017'nin En İyi Windows Uygulamaları

2017'nin En İyi Windows Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

2017 yılının sonuna doğru yaklaşırken, geçtiğimiz koca bir yıl içerisinde teknolojik anlamda çok konuşulan gelişmeler oldu. Bu gelişmelerden yazılımları ele alarak hazırladığımız listemizde, 2017’nin en iyi Windows uygulamalarını sıraladık.

2017 yılında birçok yeni uygulama ve oyun yayınlandı. Bunlar arasında çok konuşulan VPN uygulamaları, antivirüs uygulamaları, verimlilik uygulamaları ve medya uygulamaları gibi kategorilerde en iyilerden oluşan listemize göz atmaya başlayalım. Listede yer alan uygulamalar, bilgisayarınızda birçok konuda işinizi fazlasıyla görecektir diye düşünüyorum. Listeyi bir kenara kaydetmenizi tavsiye ediyoruz.

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Spotify Spotify
Spotify Spotify sayesinde çevrimiçi müzik dinlemek isteyenler en kolay yoldan ve yasal olarak sevdikleri şarkılara ulaşabilirler. ÜCRETSİZ
AdBlock AdBlock
AdBlock AdBlock, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera ile uyumlu ücretsiz reklam engelleme eklentisi. ÜCRETSİZ
Advanced SystemCare Advanced SystemCare
Advanced SystemCare Advanced SystemCare ile bilgisayarınızın performansını en üst seviyede tutabilirsiniz ve tarayıcılarınızın anasayfasının değişmesini engelleyebilirsiniz ÜCRETSİZ
AIDA64 Extreme Edition AIDA64 Extreme Edition
AIDA64 Extreme Edition Eski adı Everest Ultimate Edition olan AIDA64 Extreme Edition, bilgisayarınızdaki donanımları ve yüklü yazılımları detaylı bir şekilde raporluyor. DENEME SÜRÜMÜ
ApowerEdit ApowerEdit
ApowerEdit ApowerEdit, Windows üzerinde rahatça kullanabileceğiniz bir video düzenleme programı. ÜCRETSİZ
Audacity Audacity
Audacity Audacity başarılı bir çok kanallı ses düzenleme ve kaydetme yazılımıdır ÜCRETSİZ
WPS Office WPS Office
WPS Office WPS Office uygulaması sayesinde PC'lerinizden ücretsiz bir şekilde tüm Office formatlarını açabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
ZenMate ZenMate
ZenMate ZenMate ile proxyler üzerinden internete kolaylıkla giriş yapabilir ve kişisel gizliliğinizi muhafaza edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Masaüstü bilgisayarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır ÜCRETSİZ
Instagram Instagram
Instagram Instagram Windows 10 PC uygulamasıyla fotoğraf ve videoların yanı sıra hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
IObit Driver Booster IObit Driver Booster
IObit Driver Booster IObit Driver Booster ile bilgisayarınızda bulunan tüm sürücülerin otomatik olarak yüklenmesini ve optimize edilmesini sağlayabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
IObit Malware Fighter Free IObit Malware Fighter Free
IObit Malware Fighter Free IObit Malware Fighter ile casus yazılımlar dahil tüm zararlı uygulamalar silinerek bilgisayar gerçek zamanlı olarak korunuyor. ÜCRETSİZ
LastPass LastPass
LastPass LastPass ile tüm hesap şifrelerinizi hatırlamak yerine tek bir ortak şifre ile tüm internet hesaplarınızı yönetebilir ve kontrol altında tutabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Lightworks Lightworks
Lightworks Lightworks, videolarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz profesyonel, güçlü ve ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Macrium Reflect Macrium Reflect
Macrium Reflect Gelişmiş özellikleriyle disk yedekleme, geri yükleme ve imaj alma işlemlerini en doğru şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan Macrium Reflect yeni ve kapsamlı bir seçenek. DENEME SÜRÜMÜ
Comodo AntiVirus Comodo AntiVirus
Comodo AntiVirus Comodo AntiVirus, ev kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulan kapsamlı bir güvenlik programıdır. ÜCRETSİZ
MusicBee MusicBee
MusicBee MusicBee güçlü özelliklere sahip, minimalist ve ücretsiz bir müzik oynatıcı. ÜCRETSİZ
Netflix Netflix
Netflix Netflix, tek bir üyelikle yüzlerce film ve popüler diziyi dilediğiniz cihazdan HD ve 4K kalitede izleyebileceğiniz bir platform. ÜCRETSİZ
Office 365 Office 365
Office 365 Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Publisher gibi tüm ofis programlarını kullanarak ücretsiz OneDrive depolama alanından yararlanabileceğiniz Microsoft ofis programı.
Revo Uninstaller Revo Uninstaller
Revo Uninstaller Revo Uninstaller ile programları ve bıraktıkları kalıntıları tamamen sisteminizden temizleyebilirsiniz ve bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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