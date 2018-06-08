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2018 Dünya Kupası Maçları, Grupları, Puan Durumu Takibi İçin En İyi Uygulamalar

2018 Dünya Kupası Maçları, Grupları, Puan Durumu Takibi İçin En İyi Uygulamalar
Erkan Calp
Erkan Calp -

Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası’na çok az bir zaman kaldı. Futbol severler, 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarını TRT1 kanalından 4K kalitede canlı olarak izleme, takip etme şansı bulacak. 14 Haziran’da başlayacak, 15 Temmuz’da final maçı gerçekleşecek Dünya Kupası 2018’i TV ekranlarından izleyemeyecek olanlar için 2018 Dünya Kupası elemeleri, canlı skor, grup maçları, grup eşleşmeleri, grupları, puan durumunu takip edebilecekleri en iyi mobil uygulamalara bu listede yer verdik.

Bu sene Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası turnuvasının heyecanını yaşamaya sadece bir hafta kaldı. Rusya 2018 Dünya Kupası maçları TRT1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçların çoğunluğunun mesai saatlerine gelmesi yüzünden çoğu kişi Dünya Kupası maçlarını kaçıracak, televizyondan izleme şansı bulamayacak. Dünya Kupası 2018 maçlarını izleyemeyecek durumda olanlar için, Dünya Kupası 2018 maçları, grupları, puan durumları, fikstür, elemeler dahil Dünya Kupası 2018’e dair her şeyi canlı olarak sunan en iyi mobil uygulamaları bir araya getirdik.

2018 Dünya Kupası maçları, puan durumu ve haberleri Google üzerinden de takip etmek mümkün lakin mobil uygulamalar hem çok daha detaylı bilgi sunuyor hem de anlık bildirimlerle heyecan yaşatıyorlar.

2018 Dünya Kupası Grupları:

A

Grubu

B

Grubu

 

C

Grubu

 

D

Grubu

E

Grubu

F

Grubu

G

Grubu

H

Grubu

Rusya

Portekiz

Fransa

Arjantin

Brezilya

Almanya

Belçika

Polonya

Suudi Arabistan

İspanya

Avustralya

İzlanda

İsviçre

Meksika

Panama

Senegal

Mısır

Fas

Peru

Hırvatistan

Kosta Rika

İsveç

Tunus

Kolombiya

Uruguay

İran

Danimarka

Nijerya

Sırbistan

Güney Kore

İngiltere

Japonya
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