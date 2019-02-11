2018'in En İyi PC Oyunları (Steam Ödülleri)

2018’in en iyi PC oyunlarını ve Steam’de indirmesi oynaması ücretsiz en iyi PC oyunlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu listede de Steam Topluluğu’nun oylarıyla belirlenen 2018’in en iyi PC oyunları yer alıyor. 2018 Steam Ödülleri’nin kazananlarını merak edenler için paylaşıyoruz.

Steam Awards (Steam Ödülleri) kazananları nihayet açıklandı ve 2018’in en iyi oyunları belli oldu. Steam kullanıcılarının oylaması neticesinde 2018 yılının oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds ya da çoğumuzun söylediği şekliyle PUBG oldu. The Elder Scrolls V: Skyrim, 2018’in en iyi VR (Sanal Gerçeklik) oyunu seçildi. Yılların eskitemediği, PC ve mobilde milyonlarca oyuncuyu ekrana kilitleyen Grand Theft Auto (GTA) V, 2018 aşk ile devam ettirilen oyun, The Witcher 3: Wild Hunt, en iyi ortamı sunan PC oyunu, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en iyi oyun, Assassin’s Creed Odyssey yılın en iyi alternatif tarih oyunu, Rocket League bir makineyle yaşanan en büyük eğlence olarak kazananlar arasına girdi. 2018 yılının en iyi oyun geliştiricisi CD PROJECT RED seçildi.