  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. 2018'in En İyi PC Oyunları (Steam Ödülleri)

2018'in En İyi PC Oyunları (Steam Ödülleri)

2018'in En İyi PC Oyunları (Steam Ödülleri)
Erkan Calp
Erkan Calp -

2018’in en iyi PC oyunlarını ve Steam’de indirmesi oynaması ücretsiz en iyi PC oyunlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu listede de Steam Topluluğu’nun oylarıyla belirlenen 2018’in en iyi PC oyunları yer alıyor. 2018 Steam Ödülleri’nin kazananlarını merak edenler için paylaşıyoruz.

Steam Awards (Steam Ödülleri) kazananları nihayet açıklandı ve 2018’in en iyi oyunları belli oldu. Steam kullanıcılarının oylaması neticesinde 2018 yılının oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds ya da çoğumuzun söylediği şekliyle PUBG oldu. The Elder Scrolls V: Skyrim, 2018’in en iyi VR (Sanal Gerçeklik) oyunu seçildi. Yılların eskitemediği, PC ve mobilde milyonlarca oyuncuyu ekrana kilitleyen Grand Theft Auto (GTA) V, 2018 aşk ile devam ettirilen oyun, The Witcher 3: Wild Hunt, en iyi ortamı sunan PC oyunu, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en iyi oyun, Assassin’s Creed Odyssey yılın en iyi alternatif tarih oyunu, Rocket League bir makineyle yaşanan en büyük eğlence olarak kazananlar arasına girdi. 2018 yılının en iyi oyun geliştiricisi CD PROJECT RED seçildi.

 

Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege yüksek kaliteli grafikleri taktiksel bir oynanışla birleştiren bir FPS oyunudur
Rocket League Rocket League
Rocket League Rocket League, arabalarla oynanan ve kendine has oynanışıyla dikkat çeken, eğlence dolu bir tür futbol oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkmaktadır.
Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey
Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey, uzun yıllardır çıkmaya devam eden aksiyon oyunu Assassin's Creed'in Antik yunan döneminde geçen oyunudur.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En İyi Video İndirme Programları LİSTELER En İyi Video İndirme Programları
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları YAZILIM 2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları
iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 MB Üstü Oyunları İndirin!) NASIL YAPILIR iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 MB Üstü Oyunları İndirin!)
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü
Video Birleştirmek ve Bölmek İçin Kullanabileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Program LİSTELER Video Birleştirmek ve Bölmek İçin Kullanabileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Program
Fotoğraflarınıza Yazı Yazmak İçin En İyi 6 Uygulama LİSTELER Fotoğraflarınıza Yazı Yazmak İçin En İyi 6 Uygulama
Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları MOBİL Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste