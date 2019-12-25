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2019 En İyi Mobil Oyunlar - Android

2019 En İyi Mobil Oyunlar - Android
Erkan Calp
Erkan Calp -

2019 en iyi mobil oyunlar Android listesi, Google editörleri ve mobil oyuncuların seçimi olan 2019'un en iyi Android oyunlarından oluşuyor. 2019’da en çok indirilip oynanan popüler Android oyunlarının derlendiği listede yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlarca dolar gelir elde eden yapımlardan zekice hazırlanmış bağımsız yapımlara birçok oyun bulunuyor.

2019’un en iyi mobil oyunları Android özel listesinde zirvedeki isim Call of Duty: Mobile. Daha ilk haftasında 100 milyon indirmeyi geçerek en başarılı çıkış yapan mobil oyun olarak tarihe geçen Call of Duty: Mobile, 2019’un en iyi Android oyunları arasında hem Google tarafından 1. seçiliyor hem de halkın oylaması sonucunda 2019’un en iyi oyunu oluyor. Brawl Stars, Rumble Starts Futbol, Auto Chess, Mario Kart Tour, Angry Birds Dream Blast, RAID: Shadow Legends, Archero gibi popüler yapımları geride bırakarak 2019’un kazanını oluyor.

Google Play Store 2019 yılının en iyi mobil oyunları özel sayfasında En Rekabetçi Oyunlar listesinde Brawl Stars 1., En İyi Bağımsız Oyunlar listesinde Ailment 1., En Eğlenceli Oyunlar listesinde Angry Birds Dream Blast 1., En Yenilikçi Oyunlar listesinde Archero 1. sırada yerini alıyor.

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