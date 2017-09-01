  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Android için En İyi MOBA Oyunları

Android için En İyi MOBA Oyunları

Android için En İyi MOBA Oyunları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Milyonlarca mobil kullanıcı tarafından oynanan MOBA oyunları, ülkemizde de oldukça popüler. Bu listemizde Android için en iyi MOBA oyunlarını sizler için sıraladık. İlginizi çekecek MOBA oyunlarını listemizde bulabilirsiniz.

Multiplayer Online Battle olarak bilinen yani çok oyunculu çevrimiçi savaş anlamına gelen MOBA oyunları için en bilinen örnekleri League of Legends, Dota 2, Heroes of the Storm olarak verebiliriz. Bağımlılık yapan bu oyunlarda farklı karakterlerle rakip takımı stratejik yöntemlerle alt edebilmeniz gerekiyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan MOBA oyunları listemize bir bakalım.

DEVAMINI OKU
Mobile Legends: Bang bang Mobile Legends: Bang bang
Mobile Legends: Bang bang Mobile Legends: Bang bang mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Arena of Valor Arena of Valor
Arena of Valor Arena of Valor, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz MOBA oyunu. ÜCRETSİZ
Legacy of Heroes Legacy of Heroes
Legacy of Heroes Android tabanlı mobil cihazlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu, sihirli bir dünyada sunulan geniş bir haritada özgürce savaşabilme imkanı veren sürükleyici bir rol yapma oyunudur. ÜCRETSİZ
Battle Bay Battle Bay
Battle Bay Battle Bay mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Heroes Evolved Heroes Evolved
Heroes Evolved Heroes Evolved, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, stratejilerinizi ve yeteneğinizi konuşturmanız gereken harika bir online MOBA oyunudur. ÜCRETSİZ
Vainglory Vainglory
Vainglory Vainglory bolca aksiyon ve rekabet içeren bir mobil MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Heroes of Order & Chaos Heroes of Order & Chaos
Heroes of Order & Chaos Android Heroes of Order & Chaos oyunuyla çevrim içi olarak arenalarda ölümüne mücadele edin ve onlara en iyisi olduğunuzu gösterin. ÜCRETSİZ
Eternal Arena Eternal Arena
Eternal Arena Eternal Arena mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
Heroes of SoulCraft Heroes of SoulCraft
Heroes of SoulCraft Heroes of SoulCraft online olarak oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları) MOBİL iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları)
WhatsApp'a Üç Yeni Bomba Özellik Geliyor! MOBİL WhatsApp'a Üç Yeni Bomba Özellik Geliyor!
Türkiye'de İnternete Giremeyen Ev Kalmayacak İNTERNET Türkiye'de İnternete Giremeyen Ev Kalmayacak
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
2016'nın En İyi Ücretsiz VPN Programları YAZILIM 2016'nın En İyi Ücretsiz VPN Programları
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Engelli Sitelere Giriş Programları YAZILIM Engelli Sitelere Giriş Programları
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste) LİSTELER Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)