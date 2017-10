Android için En İyi MOBA Oyunları

Milyonlarca mobil kullanıcı tarafından oynanan MOBA oyunları, ülkemizde de oldukça popüler. Bu listemizde Android için en iyi MOBA oyunlarını sizler için sıraladık. İlginizi çekecek MOBA oyunlarını listemizde bulabilirsiniz.

Multiplayer Online Battle olarak bilinen yani çok oyunculu çevrimiçi savaş anlamına gelen MOBA oyunları için en bilinen örnekleri League of Legends, Dota 2, Heroes of the Storm olarak verebiliriz. Bağımlılık yapan bu oyunlarda farklı karakterlerle rakip takımı stratejik yöntemlerle alt edebilmeniz gerekiyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan MOBA oyunları listemize bir bakalım.