App Store En İyi Oyunlar

App Store en iyi oyunlar neler? iPhone ya da iPad kullanıcıları için birbirinden başarılı oyunları bir arada toplayarak liste hazırladık.

iOS'teki en iyi mobil oyunlar listesinde yer alan oyunlar, tüm dünyada büyük popülerliğe sahiptir. Hazırladığımız listedeki en iyi iphone oyunları, kullanıcıların keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor.

App Store Mobil Oyunlar Listesi

League of Legends: Wild Rift

Black Desert Mobile

Shadow Fight Arena

The Battle of Polytopia

Monument Valley 2

Company of Heroes Mobile

Mario Kart Tour

Mobile Legends: Bang Bang

Roblox

Blek

Fallout Shelter

Super Fowlst

Disc Drivin' 2

The Room: Old Sins

Alto's Odyssey

Sayonara Wild Hearts

GRID Autosport

ARK: Survival Evolved

Call of Duty Mobile

PUBG New State

Lineage 2: Revolution

Oceanhorn

Genshin Impact

Pokemon GO

App Store en iyi oyunlar listesi, yukarıda yer alan yapımlardan oluşuyor. Bu oyunlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

1. League of Legends: Wild Rift

Riot Games’in mobil cihazlar için geliştirdiği League of Legends: Wild Rift, oyuncuların keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan bir MOBA oyunudur. Başarılı kontrol sistemine sahip olan yapımın grafikleri ise çok kalitelidir.

2. Black Desert Mobile

Açık dünya temasına sahip olan Black Desert Mobile, MMORPG oyunudur. Dünya genelinde çok popüler olan yapım, sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor. Çeşitli sınıfların yer aldığı oyunda balık tutma, ticaret yapma, avlanma gibi aktiviteler mevcuttur.

3. Shadow Fight Arena

Nekki tarafından geliştirilen Shadow Fight Arena, çevrim içi tabanlı dövüş oyunudur. 3 boyutlu grafiklere sahip olan popüler mobil oyunda çok sayıda karakter yer alıyor. Başarılı kontrollerin yer aldığı yapımda çeşitli dövüş komboları bulunuyor.

4. The Battle of Polytopia

App Store en iyi oyunlar listesinde yer alan The Battle of Polytopia’da bir uygarlık inşa etmeye çalışıyorsunuz. Çevrim dışı oynama desteğine sahip olan yapımda yeni topraklar tespit edebilir ve farklı teknolojiler keşfedebilirsiniz.

5. Monument Valley 2

Bulmaca türündeki Monument Valley 2, çok başarılı bölüm tasarımlarına sahiptir. Etkileyici bir atmosfere sahip olan yapımın müzikleri ve oynanış mekaniği de çok başarılıdır. Tamamen yeni bir hikaye sunan oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

6. Company of Heroes Mobile

Company of Heroes Mobile, strateji oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı’nda geçen yapım, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Oyunda Whermacht’a karşı Amerika Birleşik Devletleri askerlerini yönetiyorsunuz.

7. Mario Kart Tour

Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyan Mario Kart Tour, çevrim içi tabanlı yarış oyunudur. Parkurlarda birbirinden zorlu engeller bulunuyor. Oyunda çeşitli karakterler ve araçlar da yer alıyor.

8. Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang, iPhone ya da iPad üzerinden oynayabileceğiniz başarılı bir MOBA oyunudur. Çok sayıda karakterlerin yer aldığı oyunda maçlar yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor.

9. Roblox

Roblox, içerisinde çeşitli yapımların yer aldığı çevrim içi oyun platformudur. Dünya çapında oldukça popüler olan Roblox’ta ister diğer kişilerin oluşturduğu yapımları oynayabilir ister kendiniz bir oyun oluşturabilirsiniz.

10. Blek

Teknoloji devi Apple’dan tasarım ödülü alan Blek, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. App Store en iyi oyunlar listesinde yer alan oyunda siyah renkli noktalar arasında parmağınızı kaydırarak renkli noktaları tek seferde silmeye çalışıyorsunuz.

11. Fallout Shelter

Behaviour Interactive ve Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout Shelter, nükleer felaketin ardından hayatta kalmak için Vault olarak isimlendirilen sığınak inşa ediyorsunuz. Birçok ödüle layık görülen oyunda Vault’u tehlikelere karşı korumalısınız.

12. Super Fowlst

Eğlenceli bir oynanışa sahip olan Super Fowlst’ta bir tavuğu kontrol ediyorsunuz. Tavuğun dünyayı şeytanlardan temizlemesi gerekiyor. Aksiyon seviyesinin yüksek olduğu oyun, kolay oynanışa sahiptir.

13. Disc Drivin' 2

Oynaması ücretsiz yarış oyunu Disc Drivin' 2’de birbirinden zorlu 20 parkur yer alıyor. Diğer oyuncular ile mücadele edebileceğiniz oyunda füze, turbo gibi çeşitli güçlendiriciler de mevcuttur.

14. The Room: Old Sins

Bulmaca türündeki The Room: Old Sins isimli oyunda evdeki sırrı ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. App Store en iyi oyunlar listesinin on dördüncü sırasında yer alan oyun, çok başarılı oynanış sistemine ve atmosfere sahiptir.

15. Alto's Odyssey

Müzikleri, atmosferi ve görselleri ile ön plana çıkan Alto's Odyssey, sonsuz koşu temasına sahip başarılı bir yapımdır. Team Alto tarafından geliştirilen oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

16. Sayonara Wild Hearts

Etkileyici bir atmosfer sunan Sayonara Wild Hearts, müzik tabanlı arcade oyunudur. Çok başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyun, kalbi kırılmış olan bir kadının hikayesini konu alıyor.

17. GRID Autosport

Sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı kontrol sistemi ile ön plana çıkan GRID Autosport, popüler yarış oyunudur. Çok sayıda araba ve pistin yer aldığı yapımı ister dokunmatik kontrollerle ister bir gamepad ile oynayabilirsiniz.

18. ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved isimli oyunda 80’den fazla dinozorun yaşadığı gizemli bir adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Adayı keşfetmeniz gereken yapımda craft sistemi de bulunuyor. App Store en iyi oyunlar listesinde bulunan oyundaki dinozorları eğitebilirsiniz.

19. Call of Duty Mobile

Aksiyon seviyesinin çok yüksek olduğu Call of Duty Mobile, diğer oyuncular ile mücadele edebileceğiniz battle royale dahil olmak üzere çeşitli çok oyunculu modlar yer alıyor. Oyunun kontrol sistemi ve grafikleri de oldukça başarılıdır.

20. PUBG New State

PUBG Mobile 2 olarak da bilinen PUBG New State, çok başarılı bir battle royale oyunudur. Yeni haritalar, silahlar, araçlar ile birlikte gelen mobil oyunda drone sistemi de yer alıyor. Oyundaki drone sistemi sayesinde mermi, silah gibi ögeler alınabiliyor.

21. Lineage 2: Revolution

MMORPG türündeki Lineage 2: Revolution, Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirildi. Başarılı kontrol sistemi ve kaliteli grafikler ile ön plana çıkan yapımda elf, insan, cüce gibi çeşitli ırklar bulunuyor. Her bir ırk, kendine has yeteneklere sahip.

22. Oceanhorn

Kaliteli grafiklere sahip olan Oceanhorn'da bir çocuk, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan babasını aramak için bir maceraya adım atar. 10 saati aşkın oynanış süresi vadeden yapım, başarılı kontrol sistemi ve atmosferi ile ön plana çıkıyor.

23. Genshin Impact

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Genshin Impact, açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

24. Pokemon GO

Arttırılmış gerçeklik türündeki Pokemon GO, sahip olduğu oyun yapısı nedeni ile oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. Oyundaki amaç ise dışarıda gezerek Pokemon karakterlerini toplamaktır.

App Store en iyi oyunlar listesinin sonuna geldik. iOS'teki en iyi mobil oyunları listesinde denemek istediğiniz bir yapım var mı? Bu oyunun indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.