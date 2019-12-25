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En İyi Mobil Uygulamalar 2019 - iOS

En İyi Mobil Uygulamalar 2019 - iOS
Erkan Calp
Erkan Calp -

2019 en iyi mobil uygulamalar iOS listesi App Store editörlerinin seçimlerinden oluşuyor. 2019 yılında en çok indirilen mobil uygulamaları merak ediyorsanız, en iyi mobil uygulamalar 2019 listesine bakmanızı öneririz.

2019’da en popüler ücretsiz iOS uygulamaları ve en beğenilen ücretli iOS uygulamaları listesini paylaşmadan önce 2019 yılının en iyi iPhone uygulamasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2019'un en iyi iPhone uygulaması Apple tarafından Spectre Camera seçildi. 2019'un en iyi iPad uygulaması ise Flow by Moleskine seçildi. 2019’un en popüler ücretsiz uygulamaları listesine geçersek, birinci sırada YouTube karşımıza çıkıyor. YouTube’u Instagram, Snapchat, TikTok, Messenger takip ediyor. 2019’un en popüler ücretli uygulamaları listesinde zirvedeki isim Facetune. FaceTune’u HotSchedules, Dark Syk Weather (Türkiye mağazasında olmaması dikkat çekiyor), The Wonder Weeks, AutoSleep izliyor.

Instagram Instagram
Instagram Instagram, iPhone ve iPad'ler için geliştirilen ve oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
YouTube YouTube
YouTube YouTube, Google tarafından hazırlanan iPhone, iPod Touch ve iPad'e resmi uygulaması. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Mobil, iOS cihazlarınız üzerinde dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'a bağlanmanın en kolay yoludur. ÜCRETSİZ
Snapchat Snapchat
Snapchat Snapchat, mobil cihazınızla yakaladığınız fotoğraf ve videoları anlık olarak paylaşmanızı sağlayan bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Netflix Netflix
Netflix Netflix, binlerce film ve diziyi yüksek kalitede tüm cihazlarınızdan izleyebileceğiniz bir servis. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Chrome, iPhone ve iPad cihazlar için hazırlanmış bir mobil internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
TikTok - musical.ly TikTok - musical.ly
TikTok - musical.ly Popüler musical.ly videolarını izleyin, kendi kısa videolarınızı paylaşın. ÜCRETSİZ
Facebook Messenger Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Messenger uygulaması ile arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Gmail Gmail
Gmail Gmail, popüler e-posta uygulamasının iPhone ve iPad için hazırlanan mobil uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
FaceApp FaceApp
FaceApp FaceApp (iOS İndir): iPhone için yaşlandırma programı ÜCRETSİZ
Google Maps Google Maps
Google Maps Google Maps iOS uygulaması sayesinde istediğiniz yeri harita üzerinde konumlandırmak ve yer bulmak artık çok kolay. ÜCRETSİZ
Spotify Spotify
Spotify iPhone ve iPad'iniz üzerinden online müzik dinlemek için Spotify uygulaması en iyi alternatiflerden birisi. DENEME SÜRÜMÜ
Facetune Facetune
Facetune Facetune, vesikalık ve selfie fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz, kullanımı basit ve eğlenceli bir uygulamadır.
Bitmoji Bitmoji
Bitmoji Bitmoji ile kendi avatarınızı oluşturup herhangi bir mesajınıza yerleştirebileceğiniz özel ifadeleri yaratabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Procreate Pocket Procreate Pocket
Procreate Pocket Procreate Pocket, iPhone'un donanımından sonuna kadar istifade eden profesyonel çizim yapma uygulaması.
Amazon Amazon
Amazon Amazon uygulaması ile Amazon.com üzerindeki ürünleri inceleyebilir ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Sky Guide Sky Guide
Sky Guide Sky Guide uygulamasını kullanarak gökyüzündeki yıldızları ve gezegenleri mobil cihazınızı kullanarak gözlemleyebilirsiniz.
AutoSleep AutoSleep
AutoSleep AutoSleep (iOS İndir): iPhone ve Apple Watch uyku takibi uygulamaları arasında en iyisi
HotSchedules HotSchedules
HotSchedules HotSchedules kullanıcılara mobil cihazları üzerinden yapılması gereken işleri ve projeleri yürütebilmeleri konusunda yardım ediyor. ÜCRETSİZ