En İyi Mobil Uygulamalar 2019 - iOS

2019 en iyi mobil uygulamalar iOS listesi App Store editörlerinin seçimlerinden oluşuyor. 2019 yılında en çok indirilen mobil uygulamaları merak ediyorsanız, en iyi mobil uygulamalar 2019 listesine bakmanızı öneririz.

2019’da en popüler ücretsiz iOS uygulamaları ve en beğenilen ücretli iOS uygulamaları listesini paylaşmadan önce 2019 yılının en iyi iPhone uygulamasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2019'un en iyi iPhone uygulaması Apple tarafından Spectre Camera seçildi. 2019'un en iyi iPad uygulaması ise Flow by Moleskine seçildi. 2019’un en popüler ücretsiz uygulamaları listesine geçersek, birinci sırada YouTube karşımıza çıkıyor. YouTube’u Instagram, Snapchat, TikTok, Messenger takip ediyor. 2019’un en popüler ücretli uygulamaları listesinde zirvedeki isim Facetune. FaceTune’u HotSchedules, Dark Syk Weather (Türkiye mağazasında olmaması dikkat çekiyor), The Wonder Weeks, AutoSleep izliyor.