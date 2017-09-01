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iOS için En İyi MOBA Oyunları

iOS için En İyi MOBA Oyunları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

iOS işletim sistemli cihazlarınızda MOBA oyunlarını yani çok oyunculu çevrimiçi savaş oyunlarını oynamayı seviyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listede iOS için en iyi MOBA oyunlarını inceleyebilirsiniz.

Masaüstü cihazlardan sonra mobil platformda da popüler hale gelen MOBA oyunları, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip. Bağımlılık yapan bu oyunlar ile gerçek rakiplere karşı savaşarak gücünüzü herkese gösterebilirsiniz. Listemizde sıraladığımız oyunlarda, her biri farklı yeteneklere sahip birçok karakter bulunuyor ve stratejik düşünerek bu karakterleri savaşlarda kullanmanız gerekiyor. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz oyunları aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilir, ilginizi çeken oyunları iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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Mobile Legends: Bang bang Mobile Legends: Bang bang
Mobile Legends: Bang bang Mobile Legends: Bang bang mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Legacy of Heroes Legacy of Heroes
Legacy of Heroes iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen Legacy of Heroes mobil oyunu, sürükleyici yapısı ve sunduğu esrarengiz dünya ile kullanıcıların beğenisini toplayan bir tür rol yapma oyunudur. ÜCRETSİZ
Vainglory Vainglory
Vainglory Vainglory iPad için çıkarılmış en başarılı MOBA oyunlarından biri olarak tamamen ücretsiz bir şekilde tüm oyunculara sunuluyor. ÜCRETSİZ
Eternal Arena Eternal Arena
Eternal Arena Eternal Arena mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon RPG oyunudur ÜCRETSİZ
Heroes of SoulCraft Heroes of SoulCraft
Heroes of SoulCraft Heroes of SoulCraft mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunu ÜCRETSİZ
Legendary Heroes Legendary Heroes
Legendary Heroes Legendary Heroes hızlı ve heyecan dolu bir arena oyunudur ÜCRETSİZ

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