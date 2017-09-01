iOS için En İyi MOBA Oyunları

iOS işletim sistemli cihazlarınızda MOBA oyunlarını yani çok oyunculu çevrimiçi savaş oyunlarını oynamayı seviyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listede iOS için en iyi MOBA oyunlarını inceleyebilirsiniz.

Masaüstü cihazlardan sonra mobil platformda da popüler hale gelen MOBA oyunları , dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip. Bağımlılık yapan bu oyunlar ile gerçek rakiplere karşı savaşarak gücünüzü herkese gösterebilirsiniz. Listemizde sıraladığımız oyunlarda, her biri farklı yeteneklere sahip birçok karakter bulunuyor ve stratejik düşünerek bu karakterleri savaşlarda kullanmanız gerekiyor. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz oyunları aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilir, ilginizi çeken oyunları iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.