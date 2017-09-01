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iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz İnternet Tarayıcıları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz İnternet Tarayıcıları
Erkan Calp
Erkan Calp

iPhone ve iPad’in varsayılan web tarayıcısı Safari’ye alternatif olarak kullanabilecek en iyi ücretsiz internet tarayıcıları sizler için hazırladığımız özel listede bulacaksınız.

Apple’ın cihazlarında yüklü gelen internet tarayıcısı Safari, her iOS sürümünde yeni özellikler kazansa da bazı kullanıcılar cihazın pil performansını etkilediğini düşündüklerinden bazı kullanıcılar da aradıkları ek özellikleri bulamadıklarından dolayı üçüncü parti web tarayıcı arayışına giriyor.

Siz de Safari’den memnun olmayan, bir türlü ısınamayan kullanıcılardansanız aşağıdaki listedeki web tarayıcılara göz atmanızda fayda var. Aradığınız mobil internet tarayıcıyı bulacağınıza eminiz.

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Dolphin Browser Dolphin Browser
Dolphin Browser Dolphin Browser sayesinde iPhone ve iPad cihazlarınızdan en iyi web tarayıcısı deneyimini elde edebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Chrome, iPhone ve iPad cihazlar için hazırlanmış bir mobil internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
VPN Tor Browser VPN Tor Browser
VPN Tor Browser VPN Tor Browser, gerçek IP adresinizi gizleyerek webde gezinmenize imkan tanıyan tarayıcı. ÜCRETSİZ
UC Browser UC Browser
UC Browser UC Browser zengin özellikleri yüksek gezinti hızıyla birleştiren bir mobil internet tarayıcısıdır ÜCRETSİZ
Firefox Focus Firefox Focus
Firefox Focus Firefox Focus, gizli modda gezinmeyi otomatik olarak açan, reklamları engelleyen güvenli internet tarayıcısı. ÜCRETSİZ
Puffin Web Browser Puffin Web Browser
Puffin Web Browser Puffin Web Browser ile tarayıcınızda online videoları seyredebilirsiniz ÜCRETSİZ
Firefox Firefox
Firefox Popüler internet tarayıcısının iOS versiyonu ÜCRETSİZ
Ghostery Ghostery
Ghostery Ghostery ile sizi takip eden reklam ağlarını deşifre edebilirsiniz ÜCRETSİZ
Yandex.Browser Yandex.Browser
Yandex.Browser Yandex.Browser, iPad için hızlı ve kullanışlı web tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ

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