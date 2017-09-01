iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz İnternet Tarayıcıları

iPhone ve iPad’in varsayılan web tarayıcısı Safari’ye alternatif olarak kullanabilecek en iyi ücretsiz internet tarayıcıları sizler için hazırladığımız özel listede bulacaksınız.

Apple’ın cihazlarında yüklü gelen internet tarayıcısı Safari, her iOS sürümünde yeni özellikler kazansa da bazı kullanıcılar cihazın pil performansını etkilediğini düşündüklerinden bazı kullanıcılar da aradıkları ek özellikleri bulamadıklarından dolayı üçüncü parti web tarayıcı arayışına giriyor.

Siz de Safari’den memnun olmayan, bir türlü ısınamayan kullanıcılardansanız aşağıdaki listedeki web tarayıcılara göz atmanızda fayda var. Aradığınız mobil internet tarayıcıyı bulacağınıza eminiz.